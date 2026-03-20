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CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
La Ciudad de México inauguró un jardín de lluvia en las inmediaciones del Estadio Azteca, una obra que forma parte de una estrategia para enfrentar dos de los principales problemas de la capital: las inundaciones y la falta de agua.
¿Qué es un jardín de lluvia y cómo funciona?
Un jardín de lluvia es un sistema diseñado para captar, filtrar e infiltrar el agua pluvial al subsuelo, en lugar de enviarla directamente al drenaje.
En el caso del proyecto instalado en Coapa, funciona como una especie de “esponja”:
El agua de lluvia entra por coladeras
Pasa por filtros que retienen basura y residuos
Se distribuye entre plantas y capas de grava
Finalmente, se infiltra al subsuelo o se almacena
Este proceso permite aprovechar el agua de lluvia de manera sustentabl
¿Para qué sirve el jardín de lluvia en CDMX?
La obra tiene varios objetivos clave en la gestión del agua en la ciudad.
Reducir inundaciones
El sistema evita que grandes cantidades de agua saturen el drenaje, disminuyendo encharcamientos en zonas vulnerables.
Recargar el acuífero
En lugar de desperdiciarse, el agua se infiltra al subsuelo, ayudando a recuperar los mantos acuíferos.
Enfrentar la crisis hídrica
Autoridades han señalado que este tipo de infraestructura busca recuperar el equilibrio hídrico, permitiendo que la lluvia se aproveche en lugar de desecharse.
Impacto del jardín de lluvia cerca del Estadio Azteca
El Jardín de Lluvia Coapan tiene una capacidad de infiltrar hasta 1.3 millones de litros de agua al día y forma parte de un sistema mayor que puede captar más de 10 millones de litros durante lluvias intensas.
La obra requirió una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará directamente a cerca de 40 mil habitantes de la zona.
Además, integra otros elementos como tanques de tormenta y colectores, lo que amplía su capacidad para regular el agua en temporadas de lluvias.
La inauguración del Jardín de Lluvia de Coapa se enmarca también en las obras rumbo al Mundial de Futbol 2026, con un enfoque en infraestructura que genere beneficios permanentes para la población, al tiempo que impulsa un modelo urbano sustentable basado en la recuperación del ciclo natural del agua.
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