CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará

La Ciudad de México inauguró un jardín de lluvia en las inmediaciones del Estadio Azteca, una obra que forma parte de una estrategia para enfrentar dos de los principales problemas de la capital: las inundaciones y la falta de agua.

Clara Brugada inauguró el jardín de lluvia “Coapan”, ubicado en las inmediaciones del Estadio Azteca. / Gob CDMX

¿Qué es un jardín de lluvia y cómo funciona?

Un jardín de lluvia es un sistema diseñado para captar, filtrar e infiltrar el agua pluvial al subsuelo, en lugar de enviarla directamente al drenaje. En el caso del proyecto instalado en Coapa, funciona como una especie de “esponja”: El agua de lluvia entra por coladeras

Pasa por filtros que retienen basura y residuos

Se distribuye entre plantas y capas de grava

Finalmente, se infiltra al subsuelo o se almacena Este proceso permite aprovechar el agua de lluvia de manera sustentabl

La obra permite captar e infiltrar millones de litros de agua de lluvia al subsuelo. / @ClaraBrugadaM

¿Para qué sirve el jardín de lluvia en CDMX?

La obra tiene varios objetivos clave en la gestión del agua en la ciudad. Reducir inundaciones El sistema evita que grandes cantidades de agua saturen el drenaje, disminuyendo encharcamientos en zonas vulnerables. Recargar el acuífero En lugar de desperdiciarse, el agua se infiltra al subsuelo, ayudando a recuperar los mantos acuíferos. Enfrentar la crisis hídrica Autoridades han señalado que este tipo de infraestructura busca recuperar el equilibrio hídrico, permitiendo que la lluvia se aproveche en lugar de desecharse.

Con una inversión de 22 millones de pesos, este proyecto beneficiará a más de 40 mil habitantes de Santa Úrsula Coapa. / Gob CDMX

Impacto del jardín de lluvia cerca del Estadio Azteca

El Jardín de Lluvia Coapan tiene una capacidad de infiltrar hasta 1.3 millones de litros de agua al día y forma parte de un sistema mayor que puede captar más de 10 millones de litros durante lluvias intensas.

La obra requirió una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará directamente a cerca de 40 mil habitantes de la zona.

Además, integra otros elementos como tanques de tormenta y colectores, lo que amplía su capacidad para regular el agua en temporadas de lluvias.

El proyecto forma parte de una estrategia hídrica rumbo al Mundial 2026. / @ClaraBrugadaM