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CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará

El Jardín de Lluvia de Coapa es el más grande del país y busca mitigar inundaciones en la zona sur de la CDMX. / @ClaraBrugadaM
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:54 - 20 marzo 2026
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La nueva infraestructura hídrica promete cambiar la forma en que la ciudad aprovecha la lluvia.

La Ciudad de México inauguró un jardín de lluvia en las inmediaciones del Estadio Azteca, una obra que forma parte de una estrategia para enfrentar dos de los principales problemas de la capital: las inundaciones y la falta de agua.

Clara Brugada inauguró el jardín de lluvia “Coapan”, ubicado en las inmediaciones del Estadio Azteca. / Gob CDMX

¿Qué es un jardín de lluvia y cómo funciona?

Un jardín de lluvia es un sistema diseñado para captar, filtrar e infiltrar el agua pluvial al subsuelo, en lugar de enviarla directamente al drenaje.

En el caso del proyecto instalado en Coapa, funciona como una especie de “esponja”:

  • El agua de lluvia entra por coladeras

  • Pasa por filtros que retienen basura y residuos

  • Se distribuye entre plantas y capas de grava

  • Finalmente, se infiltra al subsuelo o se almacena

Este proceso permite aprovechar el agua de lluvia de manera sustentabl

La obra permite captar e infiltrar millones de litros de agua de lluvia al subsuelo. / @ClaraBrugadaM

¿Para qué sirve el jardín de lluvia en CDMX?

La obra tiene varios objetivos clave en la gestión del agua en la ciudad.

Reducir inundaciones

El sistema evita que grandes cantidades de agua saturen el drenaje, disminuyendo encharcamientos en zonas vulnerables.

Recargar el acuífero

En lugar de desperdiciarse, el agua se infiltra al subsuelo, ayudando a recuperar los mantos acuíferos.

Enfrentar la crisis hídrica

Autoridades han señalado que este tipo de infraestructura busca recuperar el equilibrio hídrico, permitiendo que la lluvia se aproveche en lugar de desecharse.

Con una inversión de 22 millones de pesos, este proyecto beneficiará a más de 40 mil habitantes de Santa Úrsula Coapa. / Gob CDMX

Impacto del jardín de lluvia cerca del Estadio Azteca

El Jardín de Lluvia Coapan tiene una capacidad de infiltrar hasta 1.3 millones de litros de agua al día y forma parte de un sistema mayor que puede captar más de 10 millones de litros durante lluvias intensas.

La obra requirió una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará directamente a cerca de 40 mil habitantes de la zona.

Además, integra otros elementos como tanques de tormenta y colectores, lo que amplía su capacidad para regular el agua en temporadas de lluvias.

El proyecto forma parte de una estrategia hídrica rumbo al Mundial 2026. / @ClaraBrugadaM

La inauguración del Jardín de Lluvia de Coapa se enmarca también en las obras rumbo al Mundial de Futbol 2026, con un enfoque en infraestructura que genere beneficios permanentes para la población, al tiempo que impulsa un modelo urbano sustentable basado en la recuperación del ciclo natural del agua.

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