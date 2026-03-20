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¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor

Ring Royale podría perder todos sus ingresos por derechos de autor/Ring Royale
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 15:28 - 20 marzo 2026
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Un reporte periodístico señala que la disquera Sony Music podría quedarse con todos los ingresos del evento

El éxito de Ring Royale podría verse opacado, pues aunque rompió récords de audiencia en internet y se convirtió en tema de conversación nacional, ahora ha surgido información sobre una posible demanda contra el evento y su organizador, Poncho de Nigris, por presunta violación de derechos de autor.

Ring Royale: éxito en audiencia, pero con polémica legal

El evento, celebrado el pasado domingo en la Arena Monterrey, presentó peleas de exhibición con figuras como Alfredo Adame, Carlos Trejo, Karely Ruiz, Aldo de Nigris, Abelito y Alberto ‘El Patrón’.


Además, contó con invitados de alto perfil como el gran campeón mexicano Julio César Chávez.


Sin embargo, tras el éxito, surgieron versiones que apuntan a problemas legales relacionados con la música utilizada durante la transmisión.

Luis R Conriquez fue uno de los cantantes que se presentó en el evento/Ring Royale

Señalan posible demanda de Sony Music

De acuerdo con el influencer de espectáculos Rocko, existe una queja por parte de Sony Music debido al uso de canciones de sus artistas sin autorización durante la transmisión en YouTube.


Entre la música que se escuchó en el evento se encuentran temas de Luis R. Conriquez, como “Presidente” y “Triple Lavada”.

Sony Music se queda con todos los derechos y todas las ganancias de este evento… No hubo un asesor de media. Me extraña que Poncho de Nigris (no lo contemplara). Le explico; esta madre rompió el récord de audiencia en YouTube y otras plataformas… Metieron a varios artistas firmados por Sony Music. De toda la transmisión, Sony Music presentó reclamaciones de derechos de autor y se quedó con todas las ganancias. Por lo menos sí se embolsaron un millón de dólares o un poco más”, comentó el influencer.
Ring Royale se convirtió en un evento de interés nacional/Ring Royale

Pérdidas millonarias para el evento

Según esta información, la pérdida económica para Ring Royale podría ascender a: 1 millón de dólares (aproximadamente 18 millones de pesos)

Me imagino el llanto que ha de estar pegado ahorita Poncho y todos sus socios que invirtieron”, agregó el influencer.

Poncho de Nigris no ha respondido

Hasta el momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado sobre esta situación.

El influencer únicamente ha celebrado el éxito del evento, que logró:

  • Más de 5 millones de vistas en tiempo real en YouTube

  • Más de 38 millones de reproducciones acumuladas

“Me da mucho gusto haber entretenido a muchas familias. Sinceramente fue una noche mágica, especial. Estamos tocados por Dios, por el bien. Ya estamos trabajando en la segunda edición en 2027, marzo”, comentó Poncho.

Al momento el evento acumula casi 40 millones de vistas en YouTube/Ring Royale

¿Habrá segunda edición de Ring Royale?

Pese a la polémica, Poncho de Nigris ya adelantó que trabaja en una segunda edición, prevista para marzo de 2027.

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