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Festival de reggae internacional en CDMX reunirá a leyendas como Horace Andy, Johnny Clarke y Lady G
La escena reggae en México está lista para vivir uno de sus eventos más importantes del año. SOUL DREAD celebra su mayoría de edad con un festival internacional que promete reunir a grandes exponentes del género provenientes de Jamaica y distintas partes del mundo, consolidando a la CDMX y el Estado de México como puntos clave para la cultura sound system.
Con un cartel de lujo, el evento no solo será una fiesta musical, sino una celebración de resistencia, cultura y mensajes positivos que han caracterizado al reggae desde sus raíces.
Un cartel de talla internacional
El festival contará con la participación de figuras icónicas y nuevas propuestas que mantienen vivo el espíritu del reggae y el dancehall.
Entre los nombres más destacados se encuentra Lady G, una de las voces femeninas más importantes del género, quien ha marcado generaciones con temas como Breeze Off y Nuff Respect, además de abrir camino para mujeres dentro del movimiento.
También destaca la presencia de Horace Andy, legendario cantante cuya voz ha trascendido fronteras y ha formado parte de proyectos como Massive Attack, así como Johnny Clarke, referente indiscutible del roots reggae clásico.
A ellos se suma Kybba, uno de los impulsores del Basshall, quien ha trabajado con artistas como J Balvin y Sean Paul, llevando los sonidos caribeños a la música electrónica global.
El cartel lo completan figuras como Skarra Mucci, Jesse Royal, Esco Da Shocker, además de talento mexicano como Victoria Malawi y Nognes, reafirmando la importancia de la escena nacional.
Mucho más que música: cultura, comunidad y fiesta
SOUL DREAD no solo apuesta por la música, sino por la construcción de una comunidad. Durante 18 años, la promotora ha impulsado la escena reggae con eventos constantes, ofreciendo espacios de convivencia, baile y difusión cultural.
El evento también contará con un after party encabezado por artistas como Papa Michigan y Red Fox, figuras clave del dancehall que pondrán el broche de oro a la celebración.
Fecha, lugar y precios
El festival se llevará a cabo el sábado 18 de abril en Sala Urbana - Foro 360, en Naucalpan, Estado de México.
🕔 Hora: 17:00 hrs
🔞 Evento para mayores de edad
🎟️ Boletos en Ticket Planet
Precios:
Primera preventa: $1,300 MXN
Segunda preventa: $1,500 MXN
Boleto con after party: $1,800 MXN
Se espera una asistencia de cerca de 2,900 personas, en lo que promete ser una noche histórica para el reggae en México.
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