Festival de Primavera CDMX 2026: cartel completo, sedes y horarios del evento GRATIS en el Zócalo

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana lleno de música, baile y diversidad cultural con el Festival de Primavera 2026, un evento que tomará distintos puntos emblemáticos de la capital con una oferta que va desde el rock y la electrónica hasta los tradicionales sonideros.

Durante el sábado 22 y domingo 23 de marzo, miles de personas podrán disfrutar de conciertos completamente gratuitos en al menos siete sedes principales, además de una expansión a más espacios en el segundo día con la jornada “Cuícatl: La Ciudad que Suena”.

Desde medio día las actividades comenzarán en varios puntos de la Ciudad de México / FB: @Cultura.Ciudad.de.Mexico

El corazón de la fiesta será el Zócalo capitalino, donde se vivirá un auténtico baile masivo con sonideros, mientras que otros puntos como el Monumento a la Revolución y el Monumento a Beethoven ofrecerán experiencias musicales completamente distintas.

¿Qué artistas estarán en el Festival de Primavera 2026?

Para el sábado 22 de marzo, el festival arranca con una cartelera diversa:

Zócalo – Gran Baile de Sonideros

Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor

Sonido Gallito

Sonido Bongonee

Fiesta Tropical

Sonido ErreStar

Sonido 69

Sonido del amor

Sonido Gatubela

El junior ritmo y sorpresa

Alis Pedraza la Sabanera

Sonido Rumbero

Sonido Superestrella

Sonido Fostermanía

Durante el sábado 22 y domingo 23 de marzo, miles de personas podrán disfrutar gratis de los conciertos / FB@Cultura.Ciudad.de.Mexico

Monumento a la Revolución – Rock clásico

Los Lobos (EUA)

Cecilia Toussaint

Guillermo Briseño

Kerigma

Meme del Real

Monumento a Beethoven – Alternativo

La Tremenda Korte

Santiago Motorizado

Bella Litsa

Hermanos Menores

Black Panthera

Kiosko Alameda – Fusión latina

Amandititita

Pablito Mix

Pauli Bohemio

Piñata Protest

Rock, folk, música electrónica, cumbia y sonideros, son parte de la oferta musical de este año / FB@Cultura.Ciudad.de.Mexico

Plaza Manuel Tolsá – Electrónica

Sickick

Retro Cassetta

Tarsius

Fat Hamster

Kang New

Museo del Estanquillo – Ópera y poesía

Colectivos de poesía

Xiuhtezcatl

Danger

Los Dinamos – House y techno

Desde el sábado 21 de marzo a las 16:00 horas hasta las 6:00 de la mañana del domingo:

Dishype

Bluecommand

Los eclipses

Sotomayor

Centavrvs

Evissimax

Mari Sakurai

Domingo 23: más sedes y música por toda la CDMX

El festival crece con 14 sedes adicionales en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Entre los artistas destacan:

Jeanette Macari

Celso Duarte

Luisa Almaguer

Cemican

Yorka

Antiánima

She No More

Rockotitlán Chilli Stars

Un festival para todos: música, cultura y fiesta gratuita

El Festival de Primavera 2026 busca llevar la cultura a todos los rincones de la ciudad, con actividades desde el mediodía hasta la madrugada, consolidándose como uno de los eventos gratuitos más importantes del año en la CDMX.