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Festival de Primavera CDMX 2026: cartel completo, sedes y horarios del evento GRATIS en el Zócalo

La fiesta terminará hasta el domingo y las actividades son para toda la familia / FB@Cultura.Ciudad.de.Mexico
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:27 - 20 marzo 2026
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Meme del Real, sonideros y electrónica: así será el festival que pondrá a bailar a toda la ciudad

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana lleno de música, baile y diversidad cultural con el Festival de Primavera 2026, un evento que tomará distintos puntos emblemáticos de la capital con una oferta que va desde el rock y la electrónica hasta los tradicionales sonideros.

Durante el sábado 22 y domingo 23 de marzo, miles de personas podrán disfrutar de conciertos completamente gratuitos en al menos siete sedes principales, además de una expansión a más espacios en el segundo día con la jornada “Cuícatl: La Ciudad que Suena”.

Desde medio día las actividades comenzarán en varios puntos de la Ciudad de México / FB: @Cultura.Ciudad.de.Mexico

El corazón de la fiesta será el Zócalo capitalino, donde se vivirá un auténtico baile masivo con sonideros, mientras que otros puntos como el Monumento a la Revolución y el Monumento a Beethoven ofrecerán experiencias musicales completamente distintas.

¿Qué artistas estarán en el Festival de Primavera 2026?

Para el sábado 22 de marzo, el festival arranca con una cartelera diversa:

Zócalo – Gran Baile de Sonideros

  • Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor

  • Sonido Gallito

  • Sonido Bongonee

  • Fiesta Tropical

  • Sonido ErreStar

  • Sonido 69

  • Sonido del amor

  • Sonido Gatubela

  • El junior ritmo y sorpresa

  • Alis Pedraza la Sabanera

  • Sonido Rumbero

  • Sonido Superestrella

  • Sonido Fostermanía

Durante el sábado 22 y domingo 23 de marzo, miles de personas podrán disfrutar gratis de los conciertos / FB@Cultura.Ciudad.de.Mexico

Monumento a la Revolución – Rock clásico

  • Los Lobos (EUA)

  • Cecilia Toussaint

  • Guillermo Briseño

  • Kerigma

  • Meme del Real

Monumento a Beethoven – Alternativo

  • La Tremenda Korte

  • Santiago Motorizado

  • Bella Litsa

  • Hermanos Menores

  • Black Panthera

Kiosko Alameda – Fusión latina

  • Amandititita

  • Pablito Mix

  • Pauli Bohemio

  • Piñata Protest

Rock, folk, música electrónica, cumbia y sonideros, son parte de la oferta musical de este año / FB@Cultura.Ciudad.de.Mexico

Plaza Manuel Tolsá – Electrónica

  • Sickick

  • Retro Cassetta

  • Tarsius

  • Fat Hamster

  • Kang New

Museo del Estanquillo – Ópera y poesía

  • Colectivos de poesía

  • Xiuhtezcatl

  • Danger

Los Dinamos – House y techno

Desde el sábado 21 de marzo a las 16:00 horas hasta las 6:00 de la mañana del domingo:

  • Dishype

  • Bluecommand

  • Los eclipses

  • Sotomayor

  • Centavrvs

  • Evissimax

  • Mari Sakurai

Domingo 23: más sedes y música por toda la CDMX

El festival crece con 14 sedes adicionales en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Entre los artistas destacan:

  • Jeanette Macari

  • Celso Duarte

  • Luisa Almaguer

  • Cemican

  • Yorka

  • Antiánima

  • She No More

  • Rockotitlán Chilli Stars

Un festival para todos: música, cultura y fiesta gratuita

El Festival de Primavera 2026 busca llevar la cultura a todos los rincones de la ciudad, con actividades desde el mediodía hasta la madrugada, consolidándose como uno de los eventos gratuitos más importantes del año en la CDMX.

No busques más, los horarios y sedes los puedes consultar aquí / FB@Cultura.Ciudad.de.Mexico
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