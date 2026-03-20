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Festival de Primavera CDMX 2026: cartel completo, sedes y horarios del evento GRATIS en el Zócalo
La Ciudad de México se prepara para un fin de semana lleno de música, baile y diversidad cultural con el Festival de Primavera 2026, un evento que tomará distintos puntos emblemáticos de la capital con una oferta que va desde el rock y la electrónica hasta los tradicionales sonideros.
Durante el sábado 22 y domingo 23 de marzo, miles de personas podrán disfrutar de conciertos completamente gratuitos en al menos siete sedes principales, además de una expansión a más espacios en el segundo día con la jornada “Cuícatl: La Ciudad que Suena”.
El corazón de la fiesta será el Zócalo capitalino, donde se vivirá un auténtico baile masivo con sonideros, mientras que otros puntos como el Monumento a la Revolución y el Monumento a Beethoven ofrecerán experiencias musicales completamente distintas.
¿Qué artistas estarán en el Festival de Primavera 2026?
Para el sábado 22 de marzo, el festival arranca con una cartelera diversa:
Zócalo – Gran Baile de Sonideros
Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor
Sonido Gallito
Sonido Bongonee
Fiesta Tropical
Sonido ErreStar
Sonido 69
Sonido del amor
Sonido Gatubela
El junior ritmo y sorpresa
Alis Pedraza la Sabanera
Sonido Rumbero
Sonido Superestrella
Sonido Fostermanía
Monumento a la Revolución – Rock clásico
Los Lobos (EUA)
Cecilia Toussaint
Guillermo Briseño
Kerigma
Meme del Real
Monumento a Beethoven – Alternativo
La Tremenda Korte
Santiago Motorizado
Bella Litsa
Hermanos Menores
Black Panthera
Kiosko Alameda – Fusión latina
Amandititita
Pablito Mix
Pauli Bohemio
Piñata Protest
Plaza Manuel Tolsá – Electrónica
Sickick
Retro Cassetta
Tarsius
Fat Hamster
Kang New
Museo del Estanquillo – Ópera y poesía
Colectivos de poesía
Xiuhtezcatl
Danger
Los Dinamos – House y techno
Desde el sábado 21 de marzo a las 16:00 horas hasta las 6:00 de la mañana del domingo:
Dishype
Bluecommand
Los eclipses
Sotomayor
Centavrvs
Evissimax
Mari Sakurai
Domingo 23: más sedes y música por toda la CDMX
El festival crece con 14 sedes adicionales en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
Entre los artistas destacan:
Jeanette Macari
Celso Duarte
Luisa Almaguer
Cemican
Yorka
Antiánima
She No More
Rockotitlán Chilli Stars
Un festival para todos: música, cultura y fiesta gratuita
El Festival de Primavera 2026 busca llevar la cultura a todos los rincones de la ciudad, con actividades desde el mediodía hasta la madrugada, consolidándose como uno de los eventos gratuitos más importantes del año en la CDMX.