Contra

Feria Nacional de la Michelada 2026: Lugar, fecha y lista de artistas que cantarán

Podrás disfrutar de gran variedad de micheladas/ iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:30 - 10 marzo 2026
Entre música, comida y micheladas de todos los estilos, este festival promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más llamativos de marzo.

Si eres amante de las micheladas y los festivales gastronómicos, hay buenas noticias. La Feria Nacional de la Michelada 2026 ya tiene fechas confirmadas y promete convertirse en uno de los eventos más atractivos del mes de marzo para quienes buscan cerveza bien fría, música en vivo y comida para acompañar.

El festival reunirá a visitantes de distintas partes del país en San Pedro Cholula, Puebla, donde durante varios días habrá diferentes estilos de micheladas, presentaciones musicales y una amplia oferta gastronómica.

Se espera que miles de personas asistan a esta celebración dedicada a una de las bebidas más populares de la cultura mexicana. / iStock

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional de la Michelada 2026?

La Feria Nacional de la Michelada 2026 se llevará a cabo del 12 al 16 de marzo en Parque Soria, ubicado a un costado de la zona arqueológica y la Gran Pirámide de Cholula, en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

Durante cinco días, el lugar se convertirá en un punto de encuentro para quienes disfrutan de esta popular bebida preparada con cerveza, limón y diferentes salsas, además de ingredientes que pueden ir desde chamoy hasta frutas o escarchados especiales.

La entrada al evento será gratuita, aunque las bebidas y los alimentos tendrán costos variables dependiendo del tamaño de la michelada o de los ingredientes que incluya cada preparación.

La entrada al festival será gratuita, aunque las bebidas y alimentos tendrán costos variables según la preparación. / iStock

Micheladas, música y comida: lo que encontrarás en el festival

La feria reunirá a expositores de diferentes partes del país que presentarán diversas versiones de micheladas, desde las más tradicionales hasta mezclas con ingredientes más creativos como frutas, chamoy o botanas.

Además de la bebida protagonista, el evento incluirá:

  • Música en vivo y presentaciones de artistas

  • DJ’s y espectáculos en escenario

  • Zona gastronómica con antojitos y botanas

  • Espacios con diferentes estilos de micheladas y escarchados

El festival reúne cada año a expositores que preparan decenas de combinaciones de micheladas con ingredientes como limón, chamoy y escarchados especiales. / iStock

Entre los artistas que se han mencionado para la cartelera figuran Dani Flow, Donny Graff, Muelas de Gallo y DJ BSNO, además de otras presentaciones musicales que buscarán ambientar el festival durante los cinco días de actividades.

CARTEL DE LA FERIA NACIONAL DE LA MICHELADA 2026
