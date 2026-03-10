UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Bodo/Glimt vs Sporting?

El momento de la verdad ha llegado y este miércoles 11 de marzo se juega el segundo día de Octavos de Final Ida de UEFA Champions League. Uno de los equipos milagro de los Play Offs como lo es el Bodo/Glimt se enfrenta al conjunto lusitano del Sporting.

Odin Bjørtuft en una conferencia de prensa l AP

Sporting CP viaja a Noruega para encarar el partido de Ida ante uno de los equipos sensación de los Play Offs. El Bodo/Glimt clasificó de manera sorpresiva a los Octavos de Final luego de vencer al Inter de Milán.

El conjunto noruego busca por primera vez en su historia clasificarse a los Cuartos de Final a pesar de que su camino a fase eliminatoria no fue sencillo. Después de siete derrotas consecutivas, también obtuvo triunfos históricos como una victoria en casa sobre Manchester City, quien es uno de los principales candidatos a llevarse 'La Orejona'.

También obtuvo una victoria a domicilio en el Estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid, misma victoria que le permitió colocarse en puestos de reclasificación.

Luis Javier Suárez tiene 39 goles en 30 partidos con Sporting| AP

Sporting Lisboa llega a este encuentro siendo segundo lugar en la Primeira Liga de Portugal donde tiene una marca de 62 puntos, cuanto puntos menos que Porto quien es el líder de la clasificación

¿Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs Sporting? Fecha, Hora y Canales

Jugadores de Bodo/Glimt celebran en el partido contra Inter en Champions League | AP