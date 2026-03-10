Verificación de edad requerida
UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Bodo/Glimt vs Sporting?
El momento de la verdad ha llegado y este miércoles 11 de marzo se juega el segundo día de Octavos de Final Ida de UEFA Champions League. Uno de los equipos milagro de los Play Offs como lo es el Bodo/Glimt se enfrenta al conjunto lusitano del Sporting.
Sporting CP viaja a Noruega para encarar el partido de Ida ante uno de los equipos sensación de los Play Offs. El Bodo/Glimt clasificó de manera sorpresiva a los Octavos de Final luego de vencer al Inter de Milán.
El conjunto noruego busca por primera vez en su historia clasificarse a los Cuartos de Final a pesar de que su camino a fase eliminatoria no fue sencillo. Después de siete derrotas consecutivas, también obtuvo triunfos históricos como una victoria en casa sobre Manchester City, quien es uno de los principales candidatos a llevarse 'La Orejona'.
También obtuvo una victoria a domicilio en el Estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid, misma victoria que le permitió colocarse en puestos de reclasificación.
Sporting Lisboa llega a este encuentro siendo segundo lugar en la Primeira Liga de Portugal donde tiene una marca de 62 puntos, cuanto puntos menos que Porto quien es el líder de la clasificación
¿Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs Sporting? Fecha, Hora y Canales
Lugar: Aspmyra Stadion
Fecha: 11 de marzo de 2026
Horario: 14:00 hrs tiempo de México
Canal: HBO Max, TNT Sports.