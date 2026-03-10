¿Cuándo y dónde ver el PSG vs Chelsea de la Champions League?

Continúan las acciones con las series dentro de la Ida de Octavos de Final de la UEFA Champions League y desde el Parque de los Príncipes el París Saint-Germain, que llega tras una frenética ronda de Playoffs, recibe al Chelsea en uno de los partidos más atractivos en esta instancia.

El partido llega con pronóstico reservado; sin embargo, Les Blues aterrizan tras clasificarse de manera directa después de terminar en la sexta posición con 16 unidades con tan solo dos derrotas a lo largo de 8 fechas y el PSG tuvo que recurrir a una ronda previa de eliminación.

Mónaco vs PSG | AP

¿Cómo fue la serie del PSG ante Mónaco?

En el primer juego de Playoff París Saint-Germain tuvo que remar contra corriente; Desiré doré tuvo que salir para que el París Saint-Germain lograra remontar un 2-0, en los primeros minutos, e imponerse al Mónaco en el principado en la Ida de los Playoffs de la UEFA Champions League y dejan la llave abierta para el duelo a uno kilometros en el Parque de los Príncipes.

El tremendo susto en el principado después de que en los primeros segundo del juego Folarin Balogun después de una descolgada por parte de la banda derecha que terminó en un centro que el atacante definió tranquilamente para abrir el marcador. Llegaría el segundo de Balogun que en menos de 20 minutos hacia el segundo del encuentro tras un buen contragolpe que terminaría hasta linderos del área chica.

Doué se sacaría la espinita y antes d ella media hora con un zurdazo cruzaría para vencer al meta, antes de culminar la primera parte Achraf Hakimi llegaría para emparejar el marcador. En la segunda parte llegaría nuevamente el juvenil francés para orquestar la voltereta en la Ida.

Mónaco vs PSG | AP

Para la Vuelta, Mónaco se adelantaría en el marcador, de visita, y emparejaba el global por conducto de Maghnes Akliouche. Marquinhos pondría el 1-1, logrando ponerse en ventaja en la serie nuevamente, pero no quedaría ahí, ya que 6 minutos después, Khvicha Kvaratskhelia para el 2-1. Finalmente, Jordan Teze empatarían el 90+1 dejando un global de 5-4 para el PSG.

¿Cómo le fue al Chelsea?

Chelsea tuvo un largo descanso mientras se resolvían los Playoffs; el conjunto inglés tuvo su más reciente juego en la Jornada 8 cuando vencieron con marcador de 3-2 al Napoli y quedarse en el sexto puesto con 16 unidades; 5 victorias, un empate y dos derrotas.

Chelsea celebrando la anotación ante el Burnley l AP

Todo está listo para el duelo de este 11 de marzo desde el Parque de los Príncipes en punto de las 14:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de FOX ONE además de seguirlo en el minuto a minuto desde la pagina de RÉCORD.

Fecha: 11 de marzo

Hora: 14:00

Estadio: Parque de los Príncipes