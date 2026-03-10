Verificación de edad requerida
King Royal 2026: ¿Cuándo es, cuál es la cartelera y por dónde se podrá ver?
El espectáculo de entretenimiento y boxeo Ring Royale 2026 ya tiene confirmada su cartelera completa y promete convertirse en uno de los eventos más mediáticos del año en México. La función, organizada por el empresario e influencer Poncho de Nigris, reunirá a celebridades, creadores de contenido y figuras del espectáculo que se subirán al ring para protagonizar combates frente al público.
La primera edición de este evento se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, recinto que recibirá a miles de asistentes para presenciar una velada que mezcla deporte, entretenimiento y rivalidades públicas que han generado gran interés en redes sociales.
El concepto de Ring Royale busca replicar el formato de eventos que combinan boxeo entre celebridades con espectáculo digital, en donde influencers, personalidades de la televisión y figuras del entretenimiento se enfrentan en combates de exhibición ante miles de espectadores.
Entre los duelos que más expectativa han generado se encuentra el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes trasladarán al cuadrilátero una rivalidad mediática que lleva varios años marcada por polémicas públicas y constantes retos entre ambos personajes.
Karely Ruiz vs Marcela Mistral, uno de los combates más esperados
Otro de los enfrentamientos que ha llamado la atención del público es el de Karely Ruiz contra Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris. La influencer regiomontana se enfrentará a la conductora en una pelea que ha generado gran conversación en redes sociales debido a los comentarios y tensiones que ambas han protagonizado anteriormente.
De cumpleaños mi mejor regalo. Gracias a todos los que van el 15 de marzo. El mejor festejo es en #ringroyale 🔥👑🥊— Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 3, 2026
Los virales 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/TMvySDxLlR
Karely Ruiz se ha convertido en una de las creadoras de contenido más populares de México, mientras que Marcela Mistral cuenta con una amplia presencia en medios y televisión, lo que ha incrementado el interés de los seguidores por verlas dentro del ring.
Cartelera confirmada de Ring Royale 2026
Además de los combates estelares, la función contará con otros enfrentamientos entre celebridades y creadores de contenido que forman parte de la cartelera anunciada para este evento.
Las peleas confirmadas incluyen:
Alfredo Adame vs Carlos Trejo
Karely Ruiz vs Marcela Mistral
Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
Abelito vs Bull Terrier
Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada
La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine (combate en parejas)
Además de los combates de boxeo, el evento también incluirá batallas de freestyle, donde participarán exponentes del rap como RC vs Ghetto Living y Aczino vs Azuky, lo que amplía el espectáculo para los asistentes.
Con esta combinación de peleas, música y cultura urbana, Ring Royale busca posicionarse como uno de los eventos de entretenimiento deportivo más llamativos del 2026, reuniendo en un mismo escenario a figuras del internet, la televisión y el deporte.
