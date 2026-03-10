Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

King Royal 2026: ¿Cuándo es, cuál es la cartelera y por dónde se podrá ver?

Poncho de Nigris es el organizador de Ring Royale, evento que reunirá a celebridades e influencers en combates de boxeo./ IG @ringroyalefights
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:47 - 10 marzo 2026
El evento Ring Royale reunirá a celebridades e influencers en la Arena Monterrey con peleas como Karely Ruiz vs Marcela Mistral

El espectáculo de entretenimiento y boxeo Ring Royale 2026 ya tiene confirmada su cartelera completa y promete convertirse en uno de los eventos más mediáticos del año en México. La función, organizada por el empresario e influencer Poncho de Nigris, reunirá a celebridades, creadores de contenido y figuras del espectáculo que se subirán al ring para protagonizar combates frente al público.

La primera edición de este evento se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, recinto que recibirá a miles de asistentes para presenciar una velada que mezcla deporte, entretenimiento y rivalidades públicas que han generado gran interés en redes sociales.

El concepto de Ring Royale busca replicar el formato de eventos que combinan boxeo entre celebridades con espectáculo digital, en donde influencers, personalidades de la televisión y figuras del entretenimiento se enfrentan en combates de exhibición ante miles de espectadores.

La Arena Monterrey será la sede del evento Ring Royale el próximo 15 de marzo de 2026./ IG: @ringroyalefights

Entre los duelos que más expectativa han generado se encuentra el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes trasladarán al cuadrilátero una rivalidad mediática que lleva varios años marcada por polémicas públicas y constantes retos entre ambos personajes.

Karely Ruiz vs Marcela Mistral, uno de los combates más esperados

Otro de los enfrentamientos que ha llamado la atención del público es el de Karely Ruiz contra Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris. La influencer regiomontana se enfrentará a la conductora en una pelea que ha generado gran conversación en redes sociales debido a los comentarios y tensiones que ambas han protagonizado anteriormente.

Karely Ruiz se ha convertido en una de las creadoras de contenido más populares de México, mientras que Marcela Mistral cuenta con una amplia presencia en medios y televisión, lo que ha incrementado el interés de los seguidores por verlas dentro del ring.

Influencers, celebridades y figuras del entretenimiento formarán parte de la cartelera del espectáculo Ring Royale./ IG

Cartelera confirmada de Ring Royale 2026

Además de los combates estelares, la función contará con otros enfrentamientos entre celebridades y creadores de contenido que forman parte de la cartelera anunciada para este evento.

Las peleas confirmadas incluyen:

  • Alfredo Adame vs Carlos Trejo

  • Karely Ruiz vs Marcela Mistral

  • Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

  • Abelito vs Bull Terrier

  • Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada

  • La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine (combate en parejas)

Además de los combates de boxeo, el evento también incluirá batallas de freestyle, donde participarán exponentes del rap como RC vs Ghetto Living y Aczino vs Azuky, lo que amplía el espectáculo para los asistentes.

Con esta combinación de peleas, música y cultura urbana, Ring Royale busca posicionarse como uno de los eventos de entretenimiento deportivo más llamativos del 2026, reuniendo en un mismo escenario a figuras del internet, la televisión y el deporte.

Aldo de Nigris y Nicola Porcella también protagonizarán uno de los combates dentro de la cartelera del evento./ IG
