Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Tecate Emblema 2026 en CDMX: lineup completo, cuánto cuestan los boletos y preventa
Uno de los festivales más esperados del año está oficialmente de regreso. Tecate Emblema 2026 celebrará su quinta edición los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y lo hará con un cartel que apuesta por distintas generaciones y estilos musicales.
Entre los nombres que encabezan esta nueva entrega destacan Jonas Brothers, íconos del pop que marcaron a toda una generación, y Louis Tomlinson, quien llegará con su energía y conexión única con el público mexicano.
Pero una de las sorpresas que más conversación generó fue la inclusión de Paris Hilton como invitada especial. La empresaria e ícono de la cultura pop de los 2000, ahora consolidada como DJ internacional, promete un set lleno de energía que elevará la diversidad musical del evento.
El cartel también incluye a figuras como Gloria Trevi, Kenia Os, Sech, Mika, Zara Larsson, Cazzu, Lola Indigo, Rupaul, Orville Peck, Christian Chávez y LP, entre muchos otros.
Como cada año desde 2022, el Tecate Emblema transformará a la CDMX en un “santuario de color” y se convertirá el “punto mágico donde el pop más brillante, la fuerza de la cultura urbana y el abrazo cálido de la nostalgia conviven bajo el mismo cielo”.
Cartel oficial del Tecate Emblema 2026
Alan Navarro
Alanis Yuki
Along
Bruses
Cazzu
Christian Chavez
Emjay
Faz
Gloria Trevi
Hercules & Love Affair
Ivana
Jonas Brothers
Joaquina,
Jotdog
Juan Duque
Juliana
Kenia Os
Lola Indigo
Louis Tomlinson
LP
Mika
NSQK
Orville Peck
Rafa Pabón
Rupaul
Santos Bravos
Sech
Zara Larsson
Invitadas especial: Paris Hilton
¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?
La preventa se llevará a cabo con tarjetas bancarias Banamex el 25 de febrero a partir de las 14:00 horas, por medio de Ticketmaster. Un día después comenzará la venta general.
Precio de abonos Tecate Emblema 2026:
Abono general Fase 1: $2,895.40
Abono general Fase 2: $3,298.40
Abono Comfort Fase 1: $4,891.80
Abono Comfort Fase 2: $5,578.76
Abono Banamex Plus Fase 1: $6,522.40
Abono Banamex Plus fase 2: $7,438.76
Abono Aeromexico Club Pass Fase 1: $18,600
Abono Aeromexico Club Pass Fase 2: $21,080
Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través del sistema Ticketmaster.