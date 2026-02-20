Tecate Emblema 2026 en CDMX: lineup completo, cuánto cuestan los boletos y preventa

Uno de los festivales más esperados del año está oficialmente de regreso. Tecate Emblema 2026 celebrará su quinta edición los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y lo hará con un cartel que apuesta por distintas generaciones y estilos musicales.

Entre los nombres que encabezan esta nueva entrega destacan Jonas Brothers, íconos del pop que marcaron a toda una generación, y Louis Tomlinson, quien llegará con su energía y conexión única con el público mexicano.

Pero una de las sorpresas que más conversación generó fue la inclusión de Paris Hilton como invitada especial. La empresaria e ícono de la cultura pop de los 2000, ahora consolidada como DJ internacional, promete un set lleno de energía que elevará la diversidad musical del evento.

La fiesta multicolor y llena de orgullo regresa para su quinta edición / FB: @TecateEmblema

El cartel también incluye a figuras como Gloria Trevi, Kenia Os, Sech, Mika, Zara Larsson, Cazzu, Lola Indigo, Rupaul, Orville Peck, Christian Chávez y LP, entre muchos otros.

Como cada año desde 2022, el Tecate Emblema transformará a la CDMX en un “santuario de color” y se convertirá el “punto mágico donde el pop más brillante, la fuerza de la cultura urbana y el abrazo cálido de la nostalgia conviven bajo el mismo cielo”.

Cartel oficial del Tecate Emblema 2026

El cartel de este año ya fue revelado para alegría de muchos / FB: @TecateEmblema

¿Cuándo es la preventa y cuánto cuestan los boletos?

La preventa se llevará a cabo con tarjetas bancarias Banamex el 25 de febrero a partir de las 14:00 horas, por medio de Ticketmaster. Un día después comenzará la venta general.

La cita será para el próximo 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez / FB: @TecateEmblema

Precio de abonos Tecate Emblema 2026:

Abono general Fase 1: $2,895.40

Abono general Fase 2: $3,298.40

Abono Comfort Fase 1: $4,891.80

Abono Comfort Fase 2: $5,578.76

Abono Banamex Plus Fase 1: $6,522.40

Abono Banamex Plus fase 2: $7,438.76

Abono Aeromexico Club Pass Fase 1: $18,600

Abono Aeromexico Club Pass Fase 2: $21,080