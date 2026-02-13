Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Machaca 2026: Girl power toma Monterrey con Alanis, Garbage, The Cardigans y Natalie Imbruglia

El próximo 18 de abril será una edición más del evento que hizo una pausa para volver más fuerte / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:24 - 13 febrero 2026
El festival regresa con un cartel encabezado por mujeres que marcaron a toda una generación

La Sultana del Norte volverá a vibrar fuerte. El Machaca Icons Editions confirmó su regreso para el próximo 18 de abril de 2026, y lo hace con un cartel donde el girl power domina el escenario principal.

A lo largo de los años, el festival ha demostrado una notable capacidad de evolución y adaptación, consolidándose como una plataforma clave para artistas tanto consolidados como emergentes. Ahora, en una clara redefinición de su esencia, el evento reafirma su compromiso con la energía del género.

La venta de boletos será en tres días por medio de su página web / Especial

¿Cuál es el line up de Machaca 2026?

Los organizadores han prometido a los asistentes una auténtica full rock experience, con una alineación enfocada en íconos musicales internacionales como:

  • Alanis Morissette

  • Garbage

  • The Cardigans

  • Natalie Imbruglia

  • Lindsey Stirling

Y más nombres por confirmar.

Alanis Morissette es la estrella de esta edición del Machaca 2026 / Especial

Detalles del Machaca Rock Fest 2026

  • Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

  • Sede: Aunque la edición de 2024 se realizó en la Expo Guadalupe, la ubicación exacta para 2026 está por confirmarse formalmente, barajándose opciones dentro del área metropolitana de Monterrey.

  • Venta de boletos: 16 de febrero a las 11:00 horas en la página oficial del festival.

Un festival que ha sabido reinventarse

Desde su nacimiento en 2011, el Machaca ha evolucionado constantemente:

  • Origen (2011): La primera edición se realizó en la Plaza de Toros Monumental Monterrey, enfocada en la "Avanzada Regia" con bandas como El Gran Silencio y Plastilina Mosh.

  • Séptima Edición (2018): Una de las más recordadas por su diversidad, con artistas como Caifanes y Mon Laferte.

  • Regreso Post-Pandemia (2022): Marcó el retorno masivo tras la pausa por COVID-19 con un cartel que incluyó a Slipknot y Paulina Rubio.

  • Edición 2024 (Rock Fest): Se realizó en noviembre en la Expo Guadalupe, enfocándose totalmente en el rock y metal con Limp Bizkit, Marilyn Manson, Simple Plan y Hoobastank.

El cartel es un viaje a las décadas de los 90 y 2000's / Especial

Ahora, en 2026, el festival apuesta fuerte por voces femeninas que marcaron los 90 y 2000, en lo que promete ser una edición cargada de nostalgia, poder y guitarras eléctricas.

