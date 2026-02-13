Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Festival del Amor en CU 2026: fecha, actividades y todo lo que debes saber

Festival del Amor en CU 2026. / ChatGPT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:03 - 12 febrero 2026
Una celebración única por San Valentín llega a Ciudad Universitaria con actividades gratuitas, convivencias y experiencias para toda la comunidad.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convoca a estudiantes, personal y público general al Festival del Amor “Amor es hacer comunidad”, la novena edición de este encuentro dedicado al compañerismo y la empatía con motivo del Día del Amor y la Amistad.

El Festival del Amor reunirá a la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. / iStock

¿Qué es el Festival del Amor en CU y cuándo será?

La celebración se realizará el 13 de febrero de 2026, de 12:00 a 17:00 horas, en Las Islas de Ciudad Universitaria, uno de los espacios más emblemáticos del campus central de la UNAM.

Este festival busca promover vínculos sanos y el bienestar colectivo dentro de la comunidad universitaria, con una programación pensada para todas las edades.

La celebración se realizará el 13 de febrero de 2026. / FREEPIK

Lo que podrás hacer

El programa del Festival del Amor incluye una variedad de actividades gratuitas diseñadas para fomentar la convivencia y el aprendizaje:

  • Activaciones lúdicas y dinámicas para compartir en grupo.

  • Módulos informativos sobre salud emocional, relaciones sanas y recursos de apoyo.

  • Talleres interactivos y concursos para amigos, parejas o familias.

  • Música en vivo y sesiones que acompañarán la tarde con un ambiente festivo.

El programa del Festival del Amor incluye una variedad de actividades gratuitas en CU. /Gaceta UNAM

Más que un evento por San Valentín, el Festival del Amor en CU se plantea como una oportunidad para fortalecer lazos afectivos, explorar la convivencia positiva y aprender sobre salud emocional en un ambiente festivo y seguro dentro de la UNAM.

El Festival del Amor en CU se plantea como una oportunidad para fortalecer lazos afectivos,. / iStock
