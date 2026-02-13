Festival del Amor en CU 2026: fecha, actividades y todo lo que debes saber
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convoca a estudiantes, personal y público general al Festival del Amor “Amor es hacer comunidad”, la novena edición de este encuentro dedicado al compañerismo y la empatía con motivo del Día del Amor y la Amistad.
¿Qué es el Festival del Amor en CU y cuándo será?
La celebración se realizará el 13 de febrero de 2026, de 12:00 a 17:00 horas, en Las Islas de Ciudad Universitaria, uno de los espacios más emblemáticos del campus central de la UNAM.
Este festival busca promover vínculos sanos y el bienestar colectivo dentro de la comunidad universitaria, con una programación pensada para todas las edades.
Lo que podrás hacer
El programa del Festival del Amor incluye una variedad de actividades gratuitas diseñadas para fomentar la convivencia y el aprendizaje:
Activaciones lúdicas y dinámicas para compartir en grupo.
Módulos informativos sobre salud emocional, relaciones sanas y recursos de apoyo.
Talleres interactivos y concursos para amigos, parejas o familias.
Música en vivo y sesiones que acompañarán la tarde con un ambiente festivo.
Más que un evento por San Valentín, el Festival del Amor en CU se plantea como una oportunidad para fortalecer lazos afectivos, explorar la convivencia positiva y aprender sobre salud emocional en un ambiente festivo y seguro dentro de la UNAM.
