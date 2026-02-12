Henry Martín pide perdón a la afición del América y asegura que se malinterpretaron sus palabras

Henry Martín rompió el silencio luego de la polémica que se generó en torno a sus recientes declaraciones y aseguró que su mensaje fue sacado de contexto. Asimismo, la ‘Bomba’ señaló que es americanista, pero que al ser capitán sí tiene la necesidad de levantar la voz en momentos clave.

Hace unos días, la polémica se hizo presente luego de que Henry mencionara que él no juega para la afición. Un sector de la fanaticada de las Águilas se molestó con sus palabras; incluso, en el duelo ante Olimpia en el Estadio Azulcrema hubo una minoría que abucheó al delantero mexicano cuando entró al terreno de juego. Ante esto, Henry rompió el silencio previo al Clásico Nacional.

El atacante detalló que su respuesta surgió a partir de una reflexión sobre los momentos complicados que ha atravesado. De igual manera, Henry dejó en claro que se debe al americanismo y recordó que con las Águilas ha conseguido cuatro títulos de Liga MX, campeonatos de goleo y varios objetivos personales a lo largo de estos casi 10 años.

Henry regresó a la actividad después de su lesión | Imago7

Definitivamente se malinterpretó, yo cuando hablaba de esta situación, hablaba de que primero tienes que estar bien tú, contigo, con tu familia y los tuyos para poder dar alegría a los demás. La afición por supuesto que es muy importante, los más importantes de un equipo, porque sin ellos no somos nada. Yo me debo al americanismo; yo no nací siendo americanista, pero hoy por hoy, soy el más americanista, y cuando me retire, van a tener un aficionado más, porque yo llevo tatuado al América en mi corazón porque los campeonatos de goleo, porque los campeonatos de liga, campeonatos de copa que hemos conseguido

Martín también se refirió a los logros obtenidos con el club y sostuvo que cada uno de ellos tiene relación directa con el respaldo de la gente. Indicó que su trayectoria en la institución está marcada por títulos colectivos e individuales que asume como parte del vínculo que ha construido con el americanismo.

Todo lo que hemos conseguido es por el americanismo y para el americanismo. Me faltó ser más específico, hay un sector que no se considera aficionado porque es un sector que en las malas desaparece, y a veces, ni siquiera en las malas, a veces en las medias malas. Si nosotros nos preocupáramos o nos dedicáramos a estar leyendo o viendo todo lo que nos publican entonces en algunas ocasiones debería de trabajar y en otras no porque en algunos partidos soy el mejor y en algunos otros soy el peor”

Henry Martín, histórico delantero del América | IMAGO7

Sin embargo, Henry reconoció que debió precisar mejor sus palabras desde el inicio para evitar interpretaciones distintas. Explicó que la exigencia forma parte del entorno del América y que entiende las reacciones cuando los resultados no acompañan.