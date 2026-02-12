Brian Gutiérrez y su lealtad Rojiblanca: América lo buscó, pero eligió a Chivas

De cara al Clásico Nacional, el mediocampista de Chivas, Brian Gutiérrez, reveló que en el pasado existió interés del America por sumarlo a sus filas; sin embargo, aseguró que siempre tuvo clara su decisión y que su prioridad era vestir la camiseta rojiblanca.

“Sí (sobre el interés del América) creo que hubo un tema de eso, pero yo creo que yo tenía la respuesta al final y siempre era Chivas”, confesó.

Brian Gutiérrez durante el compromiso de Chivas ante Mazatlán en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

La afinidad de Gutiérrez por el Rebaño Sagrado no es reciente. Desde Chicago, ciudad donde creció, su familia le inculcó el amor por los colores Rojiblancos, por lo que su vínculo que con el tiempo se convirtió en sueño.

Por eso, cuando el conjunto azulcrema lo buscó, no dudó en esperar la oportunidad de llegar al club de sus amores.

“Estoy muy feliz de estar acá. Es un partido muy importante y es la exigencia del club sacar los tres puntos. Es un sueño ya vivirlo. Cada partido buscamos sacar los tres puntos. No importa si es de visita o en casa, tenemos ese plan”, afirmó.

Brian Gutiérrez en el partido entre Chivas y Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 | IMAGO 7

El mediocampista también recordó cómo vivía los Clásicos desde la distancia, siguiendo cada edición por televisión y sintiendo la intensidad característica de este enfrentamiento.

Brian Gutiérrez se enfrenta a Lucas Rodríguez en el partido contra Gallos Blancos en la Jornada 3 del Clausura 2026 | IMAGO 7