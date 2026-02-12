Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Brian Gutiérrez y su lealtad Rojiblanca: América lo buscó, pero eligió a Chivas

Brian Gutiérrez en la llegada con Chivas en la Jornada 3 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Brian Gutiérrez en la llegada con Chivas en la Jornada 3 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Alfredo Olivarez Ramírez 17:36 - 12 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista llegó este semestre al Rebaño y se ha consolidado como pieza importante en el club rojiblanco

De cara al Clásico Nacional, el mediocampista de Chivas, Brian Gutiérrez, reveló que en el pasado existió interés del America por sumarlo a sus filas; sin embargo, aseguró que siempre tuvo clara su decisión y que su prioridad era vestir la camiseta rojiblanca.

“Sí (sobre el interés del América) creo que hubo un tema de eso, pero yo creo que yo tenía la respuesta al final y siempre era Chivas”, confesó.
Brian Gutiérrez durante el compromiso de Chivas ante Mazatlán en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Brian Gutiérrez durante el compromiso de Chivas ante Mazatlán en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

La afinidad de Gutiérrez por el Rebaño Sagrado no es reciente. Desde Chicago, ciudad donde creció, su familia le inculcó el amor por los colores Rojiblancos, por lo que su vínculo que con el tiempo se convirtió en sueño.

Por eso, cuando el conjunto azulcrema lo buscó, no dudó en esperar la oportunidad de llegar al club de sus amores.

“Estoy muy feliz de estar acá. Es un partido muy importante y es la exigencia del club sacar los tres puntos. Es un sueño ya vivirlo. Cada partido buscamos sacar los tres puntos. No importa si es de visita o en casa, tenemos ese plan”, afirmó.

Brian Gutiérrez en el partido entre Chivas y Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Brian Gutiérrez en el partido entre Chivas y Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 | IMAGO 7

El mediocampista también recordó cómo vivía los Clásicos desde la distancia, siguiendo cada edición por televisión y sintiendo la intensidad característica de este enfrentamiento.

Brian Gutiérrez se enfrenta a Lucas Rodríguez en el partido contra Gallos Blancos en la Jornada 3 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Brian Gutiérrez se enfrenta a Lucas Rodríguez en el partido contra Gallos Blancos en la Jornada 3 del Clausura 2026 | IMAGO 7

“Cada Clásico que veía por la tele, la intensidad, el fuego, se vive también por afuera. Espero jugarlo y vivirlo dentro del campo. Sabemos la importancia de este encuentro. De mi parte, buscaré controlar el mediocampo, vivir esa intensidad y tener el fuego dentro del campo”, finalizó.

Últimos videos
Lo Último
18:06 FIFA ‘castiga’ al Athletic de Bilbao tras el caso de Padilla y Pumas
18:01 Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
18:01 ENTREVISTA CON EMILIANO VARGAS EL BOXEADOR MEXICANO QUE APARECIÓ EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL
17:49 Se activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex: qué significa y cómo te afecta
17:36 ¡FIFA aprueba One Time Switch! Tres jugadores de Liga MX cambian de selección en 2026
17:36 Brian Gutiérrez y su lealtad Rojiblanca: América lo buscó, pero eligió a Chivas
17:34 El oso del torneo: Joan García regaló el primer gol Atleti tras error
17:24 Javier Duarte enfrenta prisión preventiva por nueva acusación de peculado
17:14 Arcángeles de Puebla fuera del calendario LFA 2026, el equipo advierte con tomar acciones legales
17:13 ¿Quién es Regina Martínez? Primera mexicana en culminar la prueba de esquí de fondo en JJ.OO. de Invierno
Tendencia
1
Contra Revelan primeras declaraciones de Gaby ‘N’ tras ser detenida en Oaxaca
2
Contra SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
3
Futbol ¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Empelotados ¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial
6
Futbol América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Te recomendamos
FIFA ‘castiga’ al Athletic de Bilbao tras el caso de Padilla y Pumas
Futbol
12/02/2026
FIFA ‘castiga’ al Athletic de Bilbao tras el caso de Padilla y Pumas
Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
Contra
12/02/2026
Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
ENTREVISTA CON EMILIANO VARGAS EL BOXEADOR MEXICANO QUE APARECIÓ EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL
Box
12/02/2026
ENTREVISTA CON EMILIANO VARGAS EL BOXEADOR MEXICANO QUE APARECIÓ EN EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL
Se activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex: qué significa y cómo te afecta
Contra
12/02/2026
Se activa contingencia ambiental en CDMX y Edomex: qué significa y cómo te afecta
Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Futbol
12/02/2026
¡FIFA aprueba One Time Switch! Tres jugadores de Liga MX cambian de selección en 2026
Brian Gutiérrez en la llegada con Chivas en la Jornada 3 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Futbol
12/02/2026
Brian Gutiérrez y su lealtad Rojiblanca: América lo buscó, pero eligió a Chivas