Futbol

El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo

Hormiga González adelanto cuál sería su siguiente festejo | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 18:42 - 11 febrero 2026
El delantero mexicano está viviendo un gran momento con el rebaño sagrado

El presente goleador de Armando ‘Hormiga’ González no es producto de la casualidad. Detrás de su buen momento en Guadalajara hay un proceso marcado por paciencia, resiliencia y, sobre todo, estabilidad en el proyecto deportivo encabezado por Gabriel Milito.

Así lo expresó Armando “Mandin” González, quien reconoció que el camino de su hijo en el primer equipo Rojiblanco no ha sido sencillo. Entre lesiones y constantes cambios de entrenador, el delantero tuvo que esperar su oportunidad en un entorno que no siempre ofrecía continuidad.

“Cuando debutó, se ganó la titularidad con Fernando Gago, pero desgraciadamente se lesionó. Después vino una etapa complicada en Chivas, con varios cambios de entrenadores, incluso interinos, y eso lo fue relegando un poco.

“Con la llegada del nuevo técnico (Gabriel Milito) empezó a tener más oportunidades y poco a poco se ganó su lugar con goles. Más allá de si era el tercero o cuarto delantero, trabajó y respondió en la cancha”, explicó el padre del

Hormiga González adelanto cuál sería su siguiente festejo | MEXSPORT

Para el “Mandin”, la llegada de Milito representó el punto de inflexión que tanto necesitaba el equipo. Luego de un periodo de inestabilidad en el banquillo, el proyecto encontró rumbo y confianza, elementos que también impactaron directamente en el rendimiento individual del atacante.

“Sobre el trabajo de Gabriel Milito, más allá de lo que yo pueda decir, los números hablan por sí solos. Es uno de los mejores trabajos de los últimos años en Guadalajara. Se nota la conexión entre él y los jugadores. Después de una etapa con varios entrenadores interinos, el equipo necesitaba estabilidad y la encontró. Fue un jugador con experiencia en Europa y ahora, como entrenador, tiene un bagaje muy importante. Eso se refleja en el equipo”, concluyó.
Gabriel Milito, entrenador de Chivas, previo al partido ante Mazatlán | IMAGO7
