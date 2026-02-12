El padre de la ‘Hormiga’ González destaca el impacto de Milito en la carrera de su hijo

“Sobre el trabajo de Gabriel Milito, más allá de lo que yo pueda decir, los números hablan por sí solos. Es uno de los mejores trabajos de los últimos años en Guadalajara. Se nota la conexión entre él y los jugadores. Después de una etapa con varios entrenadores interinos, el equipo necesitaba estabilidad y la encontró. Fue un jugador con experiencia en Europa y ahora, como entrenador, tiene un bagaje muy importante. Eso se refleja en el equipo”, concluyó.