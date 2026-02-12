¿Bad Bunny se casó con Gabriela Berlingeri? Foto filtrada de presunta boda desata rumores

¿Bad Bunny llegó al altar en secreto? Una imagen que circula en redes sociales desató especulaciones sobre una supuesta boda del cantante con Gabriela Berlingeri.

Filtran foto de presunta boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

En redes sociales ha comenzado a circular una fotografía atribuida a una supuesta boda entre el artista puertorriqueño Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) y Gabriela Berlingeri, su ex pareja, avivando el debate entre seguidores sobre si la pareja contrajo matrimonio en privado.

La supuesta fotografía de la boda. / @chamonic3

La imagen fue compartida por una creadora de contenido conocida como “Chamonic”, en la que aparece un hombre con traje claro junto a una mujer con vestido de novia vista de espaldas. Aunque varios usuarios interpretan que podría tratarse de Bad Bunny y Gabriela, no existe confirmación oficial de que la fotografía represente una boda real de la pareja.

Gabriela Berlingeri es la ex pareja de Bad Bunny/IG: @gabrielaberlingeri

¿Qué se sabe sobre el vínculo entre Bad Bunny y Gabriela?

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri han sido figuras frecuentes en titulares por su relación sentimental pasada. Diversos reportes de medios de entretenimiento señalan que la pareja retomó su cercanía en fechas recientes tras años de ruptura, lo que ha alimentado especulaciones sobre un posible compromiso o una relación renovada. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente que se hayan casado, y la foto difundida en redes no ha sido verificada por representantes del artista ni por sus portavoces oficiales.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: una relación que sigue generando interés