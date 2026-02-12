Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Polémica en el Metro CDMX: ¿Por qué negaron la vacuna contra el sarampión a usuarios?

Enfermera niega aplicación de vacuna contra el sarampión en Metro de CDMX. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:00 - 12 febrero 2026
Un video difundido en redes sociales muestra cómo personal de salud supuestamente se negó a aplicar la vacuna contra el sarampión a personas que esperaban su dosis en un módulo dentro de una estación del Metro de la Ciudad de México.

En medio de la implementación de una campaña de vacunación contra el sarampión en la capital, un video difundido en redes sociales el 11 de febrero mostró a personal de salud presuntamente negándose a aplicar la vacuna a usuarios que esperaban en uno de los puestos instalados dentro del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) CDMX.

En las imágenes, grabadas en la estación Tezozómoc de la Línea 7, se observa a una mujer cuestionar a una enfermera sobre la negativa a inmunizarla, pese a que aseguró haber llegado antes de que concluya la jornada de aplicación ese día.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que ha mostrado un repunte a nivel mundial./ Pixabay

¿Por qué ya no quisieron vacunar a las personas?

Según el video, la trabajadora, identificada como integrante de un equipo adscrito al IMSS-Bienestar, explicó que la jornada terminaba a las 2:00 pm y que las reglas del módulo impedían extender el horario, aunque aún hubiera personas formadas. También señaló que las vacunas se administran en lotes de diez dosis por frasco, lo que requiere aplicar todas una vez abierto el vial.

La enfermera mencionó además que la decisión de permanecer después del horario correspondía a su superior, no al personal presente en ese momento.

Enfermera niega aplicación de vacuna contra el sarampión en Metro de CDMX. / RS

¿IMSS Bienestar negó vacunas en módulos del Metro? Esto dice la autoridad

Tras la polémica, IMSS Bienestar emitió una tarjeta informativa fechada el 12 de febrero de 2026 donde fija postura oficial. El documento señala textualmente:

“Es falso que se niegue la vacunación a las y los usuarios del STC Metro.”

La institución explicó que los módulos móviles de vacunación contra el sarampión operan con horarios establecidos, debido a que la vacuna SR y SRP debe mantenerse bajo cadena de frío y tiene una durabilidad aproximada de seis a ocho horas una vez iniciada la jornada.

También detalló un aspecto clave de la logística:

Cada frasco (vial) contiene 10 dosis y, una vez abierto, si no se aplican todas, el biológico debe desecharse, ya que no puede conservarse para uso posterior. Esto —indicó— es indispensable para garantizar la seguridad y efectividad de la vacuna.

¿Dónde vacunarse si no alcanzas turno en el Metro?

IMSS Bienestar informó que existen alternativas para quienes no logran vacunarse en módulos del Metro:

  • Acudir a Centros de Salud, donde algunos brindan atención hasta las 18:00 horas.

  • En la Ciudad de México opera un módulo de vacunación en la Central de Abasto con horario de 20:00 a 07:00 horas.

Además, la autoridad llamó a la población a consultar el portal oficial:

dondemevacuno.gob.mx, donde se puede ubicar el centro de vacunación más cercano y revisar horarios disponibles.

La institución también reconoció el trabajo del personal sanitario que participa diariamente en las brigadas de inmunización en distintos puntos de la ciudad.

Campaña de vacunación contra el sarampión en CDMX: ¿qué se sabe?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México y autoridades sanitarias federales han intensificado en febrero una campaña de vacunación contra el sarampión ante un incremento de casos y parte de un esfuerzo más amplio para contener la enfermedad.

Como parte de esta estrategia, se habilitaron módulos de vacunación en estaciones del Metro y otros puntos de la ciudad para facilitar el acceso de la población a la inmunización.

Usuarios del Metro pueden recibir la vacuna contra el sarampión de forma gratuita. / X: @SSaludCdMx

En algunas estaciones, personal de salud aplicó cientos de dosis en una sola jornada, y en otros puntos se ofrecieron servicios de vacunación sin necesidad de cita, con horarios variados, incluso extendidos en algunos módulos públicos.

La vacuna contra el sarampión es parte de los esquemas de inmunización recomendados por las autoridades sanitarias para reducir la transmisión y prevenir complicaciones de esta enfermedad altamente contagiosa.

La vacuna sigue siendo el método más efectivo para prevenir el sarampión./ Pixabay
