Checo Pérez sufre en el segundo día de test

A menos de tres semanas para el inicio de la temporada, el análisis de los tiempos en la pretemporada debe tomarse con pinzas. Factores como las diferentes cargas de combustible, los mapas de motor conservadores y los programas de prueba que no buscan la vuelta rápida distorsionan la realidad. Sin embargo, para Sergio "Checo" Pérez y el equipo Cadillac, el segundo día de test en Baréin dejó más dudas que certezas, una situación poco ideal a las puertas del Gran Premio de Australia.

Checo Pérez con la mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger

El piloto mexicano fue el primero en salir a la pista, pero su jornada se vio interrumpida abruptamente. Apenas una hora después del inicio, una falla mecánica detuvo su monoplaza en la recta trasera, que provocó la primera bandera roja del día. Aunque el equipo logró devolver el coche al circuito, el tiempo perdido es crucial en estas fases. Cada minuto en pista se aprovecha para probar configuraciones, simular la degradación de los neumáticos y correlacionar los datos del túnel de viento. Perder una hora puede desbaratar todo el plan técnico de una jornada.

A pesar de los contratiempos, Cadillac acumuló 109 vueltas entre sus dos pilotos. Esta cifra, si bien inferior a las 149 de McLaren o las 139 de Ferrari, superó a equipos favoritos como Red Bull (87) y Mercedes (57), que también enfrentaron sus propios problemas mecánicos.

El principal reto para Cadillac no parece ser el rendimiento puro, sino la fiabilidad y la continuidad operativa. En los test de Barcelona, el equipo completó solo 164 vueltas en tres días, el registro más bajo entre los equipos motorizados por Ferrari. Para un proyecto que parte de cero, cada kilómetro recorrido sin incidentes es vital.

El fallo del jueves podría ser un simple contratiempo de pretemporada, de esos que se solucionan antes de la primera carrera. No obstante, también podría ser una señal de que aún quedan aspectos críticos por pulir antes de la cita en Melbourne el 8 de marzo. Con una jornada más de pruebas y una segunda tanda de test programada del 18 al 20 de febrero, las respuestas no deberían tardar en llegar.

Pérez se suma a las críticas sobre el reglamento de 2026

Tras su experiencia en Baréin, Sergio Pérez se unió al coro de pilotos que han expresado su preocupación por el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 previsto para 2026. El piloto de Cadillac advirtió que la categoría reina corre el riesgo de parecerse a la Fórmula E.

“Parece que adelantar podría ser un poco más complicado gestionando las energías y demás. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero puede llegar a ser como las carreras de Fórmula E”, comentó Pérez tras un jueves complicado por el problema mecánico en su monoplaza.

En las últimas semanas, figuras como Max Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton también han manifestado su descontento con la dirección que está tomando la normativa.

“Es muy diferente, definitivamente. Esta Fórmula 1 se siente extremadamente distinta a lo que estaba acostumbrado. Diría que es el cambio más grande que he tenido en mi carrera en términos de reglamento”, expresó el piloto de 36 años.

Pérez señaló que todos los equipos están lidiando con dificultades y que ninguno ha logrado sentirse completamente a gusto con los nuevos coches.

Checo Pérez a bordo del CA01 en las pretemporadas de la Fórmula 1 en Bahréin | AP

“Cada unidad de potencia y cada caja de cambios es diferente en el paddock. Ves a pilotos usando marchas muy bajas, otros no pueden o tienen una forma diferente de recuperar la energía”, explicó.

“Es muy difícil descifrar qué está pasando con la energía, con los despliegues... todo eso es tremendamente difícil. Así que sí, gran parte de esta unidad de potencia entra en juego, mucho más que en el pasado, lo cual no es ideal”, concluyó Pérez.