My Chemical Romance en CDMX: horarios, canciones y qué SÍ y NO llevar al Estadio GNP
Pantalones pegados, fleco sobre los ojos y delineador negro corrido. Así se veía toda una generación que encontró en My Chemical Romance algo más que música: una identidad.
Hoy, muchos de esos fans cambiaron los estoperoles por el gafete godín, pero el regreso de la banda a México activó la nostalgia más profunda. Porque aunque ahora el uniforme sea formal, el corazón sigue gritando: “I’m Not Okay”.
Como parte de su gira "Long Live: The Black Parade", Gerard Way y compañía aterrizan en la capital mexicana para ofrecer dos noches intensas y cargadas de nostalgia este 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros.
Y sí, eligieron el fin de semana más romántico del año. Porque nada dice “te amo” como corear “Welcome to the Black Parade” a todo pulmón.
¿A qué hora empieza el concierto de My Chemical Romance en CDMX?
El show está programado para arrancar a las 21:00 horas, pero las puertas del recinto abrirán mucho antes. La recomendación es clara: llega con tiempo, especialmente si quieres evitar filas eternas.
El Estadio GNP Seguros se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al oriente de la CDMX.
Qué llevar y qué no al concierto
✅ Permitido:
Bolsas pequeñas
Chamarras
Batería externa
Tapones para oídos
Toallas sanitarias en empaque cerrado
Maquillaje en polvo
Medicamentos con receta
Binoculares sin láser
❌ Prohibido:
Mochilas o bolsas grandes
Objetos punzocortantes
Comida y bebidas externas
Aerosoles o envases de vidrio
Cámaras profesionales o equipo especializado
Drogas o sustancias ilegales
Cómo llegar al Estadio GNP Seguros
Transporte público:
🚇 Metro Línea 9: estaciones Ciudad Deportiva o Velódromo
🚍 Metrobús Línea 2: estaciones cercanas como UPIICSA o Iztacalco
En auto:
Viaducto Río de la Piedad
Eje 3 Oriente
Calzada Ignacio Zaragoza
Posible setlist de My Chemical Romance en México 2026
Aunque el repertorio puede cambiar, según sus presentaciones recientes el show incluiría más de 20 canciones, con fuerte presencia de The Black Parade.
Este sería el posible setlist:
"The End"
"Dead!"
"Disappear"
"The Sharpest Lives"
"Give ’Em Hell, Kid"
"Boy Division"
"I’m Not Okay (I Promise)"
"Ghost of You"
"My Way Home Is Through You"
"Bury Me in Black"
"Prison"
"Deathwish"
"Welcome to the Black Parade"
"I Don’t Love You"
"House of Wolves"
"Cancer"
"Mama"
"Sleep"
"Teenagers"
"Disenchanted"
"Famous Last Words"
"The End (Reprise) / Lullaby"
"Blood2"
"Na Na Na"
"Helena"
Prepárate para gritar, llorar y revivir la adolescencia en cuestión de minutos.