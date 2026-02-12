My Chemical Romance en CDMX: horarios, canciones y qué SÍ y NO llevar al Estadio GNP

Pantalones pegados, fleco sobre los ojos y delineador negro corrido. Así se veía toda una generación que encontró en My Chemical Romance algo más que música: una identidad.

Hoy, muchos de esos fans cambiaron los estoperoles por el gafete godín, pero el regreso de la banda a México activó la nostalgia más profunda. Porque aunque ahora el uniforme sea formal, el corazón sigue gritando: “I’m Not Okay”.

Los flecos emos saldrán de nuevo en el rostro de miles de fans de la banda / IG: @mychemicalromance

Como parte de su gira "Long Live: The Black Parade", Gerard Way y compañía aterrizan en la capital mexicana para ofrecer dos noches intensas y cargadas de nostalgia este 13 y 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros.

Y sí, eligieron el fin de semana más romántico del año. Porque nada dice “te amo” como corear “Welcome to the Black Parade” a todo pulmón.

¿A qué hora empieza el concierto de My Chemical Romance en CDMX?

El show está programado para arrancar a las 21:00 horas, pero las puertas del recinto abrirán mucho antes. La recomendación es clara: llega con tiempo, especialmente si quieres evitar filas eternas. El Estadio GNP Seguros se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, al oriente de la CDMX.

La gira "Long Live: The Black Parade" tendrá dos fechas en el Estadio GNP este 13 y 14 marzo / IG: @mychemicalromance

Qué llevar y qué no al concierto

✅ Permitido: Bolsas pequeñas

Chamarras

Batería externa

Tapones para oídos

Toallas sanitarias en empaque cerrado

Maquillaje en polvo

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser

❌ Prohibido: Mochilas o bolsas grandes

Objetos punzocortantes

Comida y bebidas externas

Aerosoles o envases de vidrio

Cámaras profesionales o equipo especializado

Drogas o sustancias ilegales

Se espera que My Chemical Romance ofrezca un show de dos horas con más de 30 canciones / IG: @mychemicalromance

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros

Transporte público: 🚇 Metro Línea 9: estaciones Ciudad Deportiva o Velódromo

🚍 Metrobús Línea 2: estaciones cercanas como UPIICSA o Iztacalco

En auto: Viaducto Río de la Piedad

Eje 3 Oriente

Calzada Ignacio Zaragoza

Posible setlist de My Chemical Romance en México 2026

Aunque el repertorio puede cambiar, según sus presentaciones recientes el show incluiría más de 20 canciones, con fuerte presencia de The Black Parade.

Este sería el posible setlist:

"The End"

"Dead!"

"Disappear"

"The Sharpest Lives"

"Give ’Em Hell, Kid"

"Boy Division"

"I’m Not Okay (I Promise)"

"Ghost of You"

"My Way Home Is Through You"

"Bury Me in Black"

"Prison"

"Deathwish"

"Welcome to the Black Parade"

"I Don’t Love You"

"House of Wolves"

"Cancer"

"Mama"

"Sleep"

"Teenagers"

"Disenchanted"

"Famous Last Words"

"The End (Reprise) / Lullaby"

"Blood2"

"Na Na Na"

"Helena"