Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Maltrato animal en CDMX: varios años de cárcel y multas de hasta 281 mil pesos

La Constitución capitalina reconoce a los animales como seres sintientes / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:14 - 12 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las mascotas hay que cuidarlas porque las penas ahora son más fuertes

La Ciudad de México podría endurecer de forma histórica las penas contra el maltrato animal. Una iniciativa presentada en el Congreso local busca imponer hasta 12 años de prisión y multas de hasta 281 mil pesos a quienes cometan actos graves de crueldad contra perros y gatos.

Aunque desde agosto de 2025 la Constitución capitalina reconoce a los animales como seres sintientes, la diputada Jannete Guerrero Maya, del Partido del Trabajo (PT), advirtió que la ley actual no es suficiente.

El maltrato animal se castiga hasta con 12 años de cárcel en la Ciudad de México / FREEPIK

La legisladora señaló que las sanciones actuales son débiles y no inhiben este tipo de delitos “son muy bajas y las consecuencias son mínimas; la impunidad es frecuente”.

Durante su intervención ante el pleno, Guerrero Maya fue contundente: “Casos que llegan a las denuncias, que nos rompen algo por dentro y cuando la gente pregunta qué pasó con el responsable, la impunidad es frecuencia”.

Promover el maltrato animal también es penado con prisión y multas / FREEPIK

¿Qué propone la reforma al Código Penal?

La iniciativa contempla cuatro cambios clave:

  • 1️⃣ De dos a seis años de cárcel y multas de 70 mil a 117 mil pesos por maltrato o crueldad.

  • 2️⃣ Hasta 12 años de prisión y sanciones de hasta 281 mil pesos a quienes causen la muerte de perros o gatos.

  • 3️⃣ De cuatro a ocho años de prisión para quienes mantengan o patrocinen lugares ilegales de sacrificio animal.

  • 4️⃣ Endurecer las sanciones contra la violencia sexual hacia los animales.

“Esta iniciativa no es exageración y no es castigo por castigo, es una corrección necesaria. Con penas tan bajas, muchos delitos graves terminan en salidas fáciles, en acuerdos, en sanciones que no reflejan la gravedad del daño, y eso fija un antecedente peligroso de que la vida vale poco”, expuso Guerrero.

Además, enfatizó que proteger a los animales también es proteger a la sociedad: “La violencia no aparece de la nada, la crueldad se aprende, se normaliza y se reproduce”.

Puedes denunciar el maltrato animal ante las autoridades o llamando a Locatel / FREEPIK

¿Dónde denunciar maltrato animal en CDMX?

Las denuncias pueden realizarse en:

  • Correo: agatancdmx@gmail.com

  • Teléfono: 55 5658 1111

  • App CDMX

  • Ministerio Público

  • Locatel (55 5658 1111)

La propuesta busca enviar un mensaje claro: en la CDMX el maltrato animal ya no será un delito menor.

El abuso sexual contra los animales te costará una fuerte multa / FREEPIK
Últimos videos
Lo Último
15:00 Polémica en el Metro CDMX: ¿Por qué negaron la vacuna contra el sarampión a usuarios?
14:46 My Chemical Romance en CDMX: horarios, canciones y qué SÍ y NO llevar al Estadio GNP
14:30 Estafa de las canicas en México: cómo funciona y cómo no caer en el fraude callejero
14:14 Maltrato animal en CDMX: varios años de cárcel y multas de hasta 281 mil pesos
14:09 VIDEO: Alumno es apuñalado afuera de secundaria en Tláhuac
14:04 Rodrigo Aguirre, el delantero acostumbrado a anotar en sus debuts
13:24 Guía completa de la UEFA Nations League 2026/27: todo sobre el torneo
13:16 Peligro en alta mar: dos buques de la Marina de EE. UU. chocan en el Caribe
13:03 AMÉRICA fue ABUCHEADO en su casa: ¿llega como VÍCTIMA ante CHIVAS?
12:03 Regina Martínez, entre lágrimas y orgullo tras su debut olímpico: "Nada es imposible"
Tendencia
1
Contra Revelan primeras declaraciones de Gaby ‘N’ tras ser detenida en Oaxaca
2
Contra SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
3
Futbol ¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Empelotados ¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial
6
Futbol América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Te recomendamos
Polémica en el Metro CDMX: ¿Por qué negaron la vacuna contra el sarampión a usuarios?
Contra
12/02/2026
Polémica en el Metro CDMX: ¿Por qué negaron la vacuna contra el sarampión a usuarios?
My Chemical Romance en CDMX: horarios, canciones y qué SÍ y NO llevar al Estadio GNP
Contra
12/02/2026
My Chemical Romance en CDMX: horarios, canciones y qué SÍ y NO llevar al Estadio GNP
Estafa de las canicas en México: cómo funciona y cómo no caer en el fraude callejero
Contra
12/02/2026
Estafa de las canicas en México: cómo funciona y cómo no caer en el fraude callejero
Maltrato animal en CDMX: varios años de cárcel y multas de hasta 281 mil pesos
Contra
12/02/2026
Maltrato animal en CDMX: varios años de cárcel y multas de hasta 281 mil pesos
VIDEO: Alumno es apuñalado afuera de secundaria en Tláhuac
Contra
12/02/2026
VIDEO: Alumno es apuñalado afuera de secundaria en Tláhuac
Rodrigo Aguirre, el delantero acostumbrado a anotar en sus debuts
Futbol
12/02/2026
Rodrigo Aguirre, el delantero acostumbrado a anotar en sus debuts