Maltrato animal en CDMX: varios años de cárcel y multas de hasta 281 mil pesos

La Ciudad de México podría endurecer de forma histórica las penas contra el maltrato animal. Una iniciativa presentada en el Congreso local busca imponer hasta 12 años de prisión y multas de hasta 281 mil pesos a quienes cometan actos graves de crueldad contra perros y gatos.

Aunque desde agosto de 2025 la Constitución capitalina reconoce a los animales como seres sintientes, la diputada Jannete Guerrero Maya, del Partido del Trabajo (PT), advirtió que la ley actual no es suficiente.

El maltrato animal se castiga hasta con 12 años de cárcel en la Ciudad de México / FREEPIK

La legisladora señaló que las sanciones actuales son débiles y no inhiben este tipo de delitos “son muy bajas y las consecuencias son mínimas; la impunidad es frecuente”.

Durante su intervención ante el pleno, Guerrero Maya fue contundente: “Casos que llegan a las denuncias, que nos rompen algo por dentro y cuando la gente pregunta qué pasó con el responsable, la impunidad es frecuencia”.

Promover el maltrato animal también es penado con prisión y multas / FREEPIK

¿Qué propone la reforma al Código Penal?

La iniciativa contempla cuatro cambios clave:

1️⃣ De dos a seis años de cárcel y multas de 70 mil a 117 mil pesos por maltrato o crueldad.

2️⃣ Hasta 12 años de prisión y sanciones de hasta 281 mil pesos a quienes causen la muerte de perros o gatos.

3️⃣ De cuatro a ocho años de prisión para quienes mantengan o patrocinen lugares ilegales de sacrificio animal.

4️⃣ Endurecer las sanciones contra la violencia sexual hacia los animales.

“Esta iniciativa no es exageración y no es castigo por castigo, es una corrección necesaria. Con penas tan bajas, muchos delitos graves terminan en salidas fáciles, en acuerdos, en sanciones que no reflejan la gravedad del daño, y eso fija un antecedente peligroso de que la vida vale poco”, expuso Guerrero.

Además, enfatizó que proteger a los animales también es proteger a la sociedad: “La violencia no aparece de la nada, la crueldad se aprende, se normaliza y se reproduce”.

Puedes denunciar el maltrato animal ante las autoridades o llamando a Locatel / FREEPIK

¿Dónde denunciar maltrato animal en CDMX?

Las denuncias pueden realizarse en:

Correo: agatancdmx@gmail.com

Teléfono: 55 5658 1111

App CDMX

Ministerio Público

Locatel (55 5658 1111)

La propuesta busca enviar un mensaje claro: en la CDMX el maltrato animal ya no será un delito menor.