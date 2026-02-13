Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Día del Amante: ¿por qué se celebra el 13 de febrero?

El 13 de febrero se celebra el Día del Amante, una fecha que genera curiosidad y debate. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:33 - 12 febrero 2026
Antes de San Valentín, hay un día que despierta curiosidad y debate. Te contamos todo sobre el misterioso 13 de febrero.

Si pensabas que febrero solo se trata de corazones y flores, el 13 de febrero te sorprenderá: se celebra el llamado Día del Amante. Aunque no es oficial ni aparece en calendarios tradicionales, esta fecha se ha viralizado en redes y genera debate por su significado y origen.

Antes de San Valentín, el Día del Amante se viraliza en redes y provoca todo tipo de opiniones. / iStock

¿Qué es realmente el Día del Amante?

El 13 de febrero se conoce como el Día del Amante o Día del Infiel, y aunque suena polémico, es más un fenómeno cultural que una tradición formal. No está respaldado por instituciones ni organismos oficiales, pero ha ganado popularidad especialmente entre usuarios de plataformas de citas que aprovechan este día para encuentros discretos antes del 14 de febrero.

Esta efeméride no es oficial, pero se ha convertido en un fenómeno cultural en internet. / iStock

¿Cómo surgió esta curiosa fecha?

Aunque no hay una versión oficial, expertos en cultura digital indican que la fecha se popularizó alrededor de 2014-2015, impulsada por estrategias de marketing y redes sociales. Plataformas de citas como Ashley Madison observaron que muchos de sus usuarios preferían reunirse este día antes de la clásica celebración de San Valentín.

Cada febrero, memes y publicaciones recuerdan la existencia de este curioso “día previo a San Valentín”. / iStock

Con el tiempo, memes, publicaciones y campañas en línea ayudaron a que el Día del Amante se colara en el imaginario colectivo, aunque con un claro componente comercial y digital.

¿Por qué genera tanta polémica?

La polémica no es sorpresa: el Día del Amante se asocia con relaciones clandestinas o extramaritales, y eso divide opiniones. Mientras algunos lo ven como un fenómeno cultural divertido o una excusa para festejar antes del 14 de febrero, otros lo critican por los mensajes ambiguos que puede enviar sobre fidelidad y compromiso en las relaciones.

Cada año, el debate se intensifica en redes: memes, publicaciones y comentarios sobre el tema se multiplican, reflejando la curiosidad y el morbo que despierta esta fecha.

Cada año gana más popularidad el “Día del Amante”. / iStock
