Futbol

Puebla vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:13 - 12 febrero 2026
Puebla recibe a Pumas, en un partido en el cual los dos equipos tratarán de reencontrarse con el triunfo

El Puebla recibirá a Pumas en un interesante encuentro correspondiente a la Liga MX, en la Jornada 6 del Clausura 2026. Este enfrentamiento promete ser un duelo atractivo entre dos equipos con diferentes objetivos en el torneo mexicano.

La Franja llega a este encuentro en la posición 13 de la tabla con apenas cinco puntos en cinco partidos disputados, con un pobre balance de dos goles a favor y tres en contra. Por su parte, los universitarios se encuentra en una situación mucho más favorable, en el quinto puesto con nueve puntos tras los mismos 5 juegos, con nueve goles anotados y solo cuatro recibidos.

Jugadores de Pumas en celebración de gol en el partido contra Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Jugadores de Pumas en celebración de gol en el partido contra Atlas en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

La diferencia de cuatro puntos entre ambos equipos refleja el contraste en el rendimiento, siendo este partido una oportunidad para que los locales recorten distancias con la zona alta, mientras que los universitarios buscarán consolidarse en los puestos de clasificación directa.

Así llegan Puebla y Pumas a la Jornada 6 del Clausura 2026

Puebla llega a este encuentro con un rendimiento irregular, una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo poblano empató sin goles sus dos encuentros más recientes, contra Toluca en casa en la Jornada 4 y ante Tijuana de visita en la pasada fecha. Anteriormente cayó ante Cruz Azul 1-0 como visitante, consiguió una victoria por 2-1 contra Mazatlán y perdió 1-0 frente Atlas.

Domingo Blanco y Kevin Velasco en el partido de Tijuana contra Puebla en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Domingo Blanco y Kevin Velasco en el partido de Tijuana contra Puebla en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Pumas, por su parte, llega des motivado pues aunque a media semana venció 1-0 a San Diego FC, quedó eliminado de Octavos de Final en la Copa de Campeones Concacaf por un marcador global 4-2. Además en liga llega luego de que Atlas le empató a 2-2 en el último minuto en el Estadio Jalisco en la Jornada 5.

En el historial reciente entre ambos equipos, los de la UNAM han dominado claramente los enfrentamientos con tres victorias y dos empates en los últimos cinco duelos. El encuentro más reciente terminó en empate sin goles el 24 de agosto de 2025 en el estadio de los universitarios.

Previo a ello, Pumas venció a Puebla por marcador 3-1 el 8 de marzo de 2025 en el Estadio Cuauhtémoc. Los felinos también se impusieron en tres ocasiones consecutivas: 1-0 el 18 de septiembre de 2024, 3-0 el 11 de febrero de 2024 y 2-0 el 23 de septiembre de 2023.

¿Dónde y a qué hora ver el Puebla vs Pumas?

  • Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026

  • Horario: 19:00 hrs (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Cuauhtémoc

  • Transmisión: Azteca 7 y Fox One

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Pablo Benevendo y José Pachuca en disputa del balón en el partido entre Puebla y Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2025 | IMAGO 7
Pablo Benevendo y José Pachuca en disputa del balón en el partido entre Puebla y Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2025 | IMAGO 7
Futbol
12/02/2026
