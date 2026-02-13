¿Cómo fue la última vez que Chivas llegó como superlíder al Clásico Nacional?

En la semana del Clásico Nacional de la Liga MX entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo del rebaño llega como protagonista al duelo correspondiente de la Jornada 6 del Clausura 2026 por encima de su odiado rival por primera vez desde el Clausura 2015.

Jornada 15 Clausura 2015 I IMAGO7

¿Cómo era el torneo la última vez que Chivas llegó líder al Clásico?

Más de 10 años tuvieron que pasar para que los rojiblancos volvieran a ser favoritos ante los azulcremas por una diferencia considerable, en aquel entonces los dirigidos por José Manuel de la Torre.

En el lejano 2015, Águilas y Chivas llegaron al Clásico de Clásicos en la Jornada 15 el 26 de abril. En aquel encuentro ambos la historia era casi la misma, pues el Guadalajara era líder y los de Coapa eran séptimos.

En el juego del 2015, el Chepo de la Torre se enfrentó en el banquillo a Gustavo Matosas, terminado en un empate a un gol. El tanto de Chivas fue gracias a Aldo de Nigris. Por su parte, la anotación de América llegó por cortesía de Paul Aguilar, marcando el icónico golazo de media distancia a Luis Michel.

Paul Aguilar marcando gol a Chivas en 2015 I IMAGO7

¿Cómo fue el final de ese torneo?

Pese a que Chivas dominó por tres fechas la Liga MX, el rebaño cayó hasta la quinta posición, mientras que veía a los de Coapa escalar posiciones, quedando como segundo lugar general.

Aldo de Nigris con Chivas en 2015 I IMAGO7

En la Liguilla las Águilas del América cayeron en los Cuartos de Final a manos de su más grande ‘fantasma’ los Tuzos del Pachuca. Por otro lado, Chivas avanzó hasta las semifinales donde finalmente cayó ante el que sería el próximo campeón, Santos Laguna.

De cara a una nueva edición del juego que paraliza a México, ambos llegan con la necesidad de sumar una victoria, ahora más que nunca por el orgullo más que por la tabla. Chivas con la necesidad de quitarse su ‘paternidad’ ante su odiado rival. Los azulcremas en busca de remediar su mal arranque de torneo y conseguir su victoria 100 en Clásicos.