Otros Deportes

Donovan Carrillo tras Final de Juegos Olímpicos: "Fue muy especial, hay Donovan para rato"

Carrillo tuvo una gran actuación en la final del patinaje artístico | AP
Marcos Olvera García 14:53 - 13 febrero 2026
El patinador mexicano habló sobre su participación en Milán-Cortina 2026, donde disputó la final del patinaje artístico sobre hielo

Este viernes, Donovan Carrillo se presentó en el hielo de Milán Cortina, donde participó en la Final del patinaje artístico varonil después de la prueba corta del martes pasado.

Después de su participación, que momentáneamente lo colocó como líder de la clasificación, Donovan Carrillo habló en entrevista exclusiva con Claro Sports, donde aseguró sentirse contento y dejó en claro su futuro para 2030.

"Esta experiencia ha sido muy especial, he disfrutado mucho mis rutinas, hay mucho aprendizaje en esta competencia, se ve un resultado de mi entrenamiento, todavía tenemos mucho Donovan para mucho rato", declaró Carrillo.
Después de 17 participantes, Donovan Carrillo ocupa la posición número 11 en la tabla de puntuaciones con 143.50 puntos.

Además de hablar sobre su participación en los Juegos Olímpicos, Donovan habló sobre su familia y sobre lo que puede pasar de cara a los siguientes Juegos Olímpicos de invierno.

"Me sentí muy tranquilo en esta rutina, disfruté de la musica, de la gente, de mi familia, la música la escogí por mis abuelos, el haber vivido algo así me inspiró todavía más, esperemos vernos en cuatro años, hay cosas que no dependen de mí, pero me encantaría", finalizó

Carrillo firmó la mejor participación de este ciclo en la final del patinaje artístico, además de ser una de las puntuaciones más altas de su carrera.

