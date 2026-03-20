¡Traka! Yeri Mua cancela su gira en México y así puedes pedir tu reembolso

La influencer y cantante Yeri Mua causó revuelo entre sus seguidores tras confirmar la cancelación total de su gira en México y Estados Unidos, incluyendo su presentación en el Auditorio Nacional. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó sorpresa e incertidumbre entre quienes esperaban sus conciertos.

La presentación de Yeri Mua en el Auditorio fue cancelada. / FB: @yerimua

¿Por qué cancelaron la gira de Yeri Mua?

La propia artista confirmó la noticia mediante historias en redes sociales, donde explicó que la decisión responde a diversos factores personales y profesionales.

En su mensaje, señaló: “cancelé toda mi gira de México y Estados Unidos… por varias razones”, dejando ver que se trata de un cambio importante en su carrera..

Además, también reconoció que el tour no tuvo el resultado esperado, al referirse a él como un “flop”, lo que alimentó la conversación entre sus seguidores.

La cancelación incluye shows en CDMX, Guadalajara, Puebla, Monterrey y Querétaro. / @yerimua

¿Cómo pedir el reembolso de boletos de Yeri Mua?

Tras el anuncio, se detalló que los reembolsos se realizarán de forma distinta según el tipo de compra.

Compras en línea Si adquiriste tus boletos por internet, el proceso será automático. El monto se verá reflejado en la tarjeta con la que realizaste la compra, respetando los tiempos establecidos por la institución bancaria. Compras en puntos de venta físicos En caso de haber comprado tus entradas en taquilla o centros autorizados, deberás seguir un proceso específico según la boletera.

Los reembolsos se harán a través de las plataformas oficiales donde se compraron los boletos. / @yerimua

Reembolso en Ticketmaster

Para boletos adquiridos a través de Ticketmaster en puntos físicos: Podrás solicitar el reembolso a partir del 1 de abril

Deberás acudir al mismo lugar donde realizaste la compra

Es importante conservar tus boletos

Reembolso en Eticket

Si compraste mediante Eticket, el proceso es en línea: Ingresa a la sección de “Ayuda” en su sitio web

Da clic en “Contacto”

Llena el formulario correspondiente para solicitar tu reembolso

Fechas afectadas por la cancelación

La cancelación incluye todos los conciertos del tour en México, entre ellos: Ciudad de México – Auditorio Nacional (19 de abril)

Guadalajara – Teatro Estudio Cavaret (24 de abril)

Puebla – Auditorio Explanada (25 de abril)

Monterrey – ShowCenter (1 de mayo)

Querétaro – Foro Arpa (2 de mayo)