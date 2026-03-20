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¡Traka! Yeri Mua cancela su gira en México y así puedes pedir tu reembolso
La influencer y cantante Yeri Mua causó revuelo entre sus seguidores tras confirmar la cancelación total de su gira en México y Estados Unidos, incluyendo su presentación en el Auditorio Nacional. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó sorpresa e incertidumbre entre quienes esperaban sus conciertos.
¿Por qué cancelaron la gira de Yeri Mua?
La propia artista confirmó la noticia mediante historias en redes sociales, donde explicó que la decisión responde a diversos factores personales y profesionales.
En su mensaje, señaló: “cancelé toda mi gira de México y Estados Unidos… por varias razones”, dejando ver que se trata de un cambio importante en su carrera..
Además, también reconoció que el tour no tuvo el resultado esperado, al referirse a él como un “flop”, lo que alimentó la conversación entre sus seguidores.
¿Cómo pedir el reembolso de boletos de Yeri Mua?
Tras el anuncio, se detalló que los reembolsos se realizarán de forma distinta según el tipo de compra.
Compras en línea
Si adquiriste tus boletos por internet, el proceso será automático. El monto se verá reflejado en la tarjeta con la que realizaste la compra, respetando los tiempos establecidos por la institución bancaria.
Compras en puntos de venta físicos
En caso de haber comprado tus entradas en taquilla o centros autorizados, deberás seguir un proceso específico según la boletera.
Reembolso en Ticketmaster
Para boletos adquiridos a través de Ticketmaster en puntos físicos:
Podrás solicitar el reembolso a partir del 1 de abril
Deberás acudir al mismo lugar donde realizaste la compra
Es importante conservar tus boletos
Reembolso en Eticket
Si compraste mediante Eticket, el proceso es en línea:
Ingresa a la sección de “Ayuda” en su sitio web
Da clic en “Contacto”
Llena el formulario correspondiente para solicitar tu reembolso
Fechas afectadas por la cancelación
La cancelación incluye todos los conciertos del tour en México, entre ellos:
Ciudad de México – Auditorio Nacional (19 de abril)
Guadalajara – Teatro Estudio Cavaret (24 de abril)
Puebla – Auditorio Explanada (25 de abril)
Monterrey – ShowCenter (1 de mayo)
Querétaro – Foro Arpa (2 de mayo)