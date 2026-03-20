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Candida auris: qué síntomas provoca el hongo que preocupa a la OMS
El hongo Candida auris se ha convertido en una de las principales preocupaciones sanitarias en Estados Unidos debido a su rápida propagación en hospitales y su resistencia a múltiples tratamientos, según autoridades de salud.
¿Qué es Candida auris y por qué preocupa a los expertos?
Candida auris es un tipo de hongo que puede provocar infecciones graves, principalmente en personas hospitalizadas o con sistemas inmunológicos debilitados.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, este patógeno es especialmente peligroso porque puede ser resistente a varios medicamentos antifúngicos, lo que dificulta su tratamiento.
Además, tiene la capacidad de propagarse fácilmente en entornos de atención médica, como hospitales y residencias, donde puede sobrevivir en superficies y equipos médicos.
¿Qué síntomas provoca Candida auris?
Uno de los principales retos de Candida auris es que sus síntomas no siempre son evidentes y pueden confundirse con otras infecciones, ya que suele afectar a pacientes con enfermedades previas.
De acuerdo con organismos de salud, los síntomas más comunes incluyen:
Fiebre persistente
Escalofríos
Infecciones que no mejoran con tratamiento
Malestar general
En casos más graves, puede causar infecciones en la sangre (candidemia), heridas o incluso afectar órganos internos, lo que puede poner en riesgo la vida del paciente.
¿Quiénes están en mayor riesgo?
Este hongo afecta principalmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados o que permanecen hospitalizadas por largos periodos.
Los grupos más vulnerables son:
Pacientes en terapia intensiva
Personas con catéteres u otros dispositivos médicos
Adultos mayores
Pacientes con enfermedades crónicas