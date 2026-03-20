Candida auris: qué síntomas provoca el hongo que preocupa a la OMS

El hongo Candida auris se ha convertido en una de las principales preocupaciones sanitarias en Estados Unidos debido a su rápida propagación en hospitales y su resistencia a múltiples tratamientos, según autoridades de salud.

El hongo Candida auris se ha convertido en una de las principales preocupaciones sanitarias en Estados Unidos. / iStock

¿Qué es Candida auris y por qué preocupa a los expertos?

Candida auris es un tipo de hongo que puede provocar infecciones graves, principalmente en personas hospitalizadas o con sistemas inmunológicos debilitados.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, este patógeno es especialmente peligroso porque puede ser resistente a varios medicamentos antifúngicos, lo que dificulta su tratamiento.

Además, tiene la capacidad de propagarse fácilmente en entornos de atención médica, como hospitales y residencias, donde puede sobrevivir en superficies y equipos médicos.

Este patógeno puede pasar desapercibido, ya que muchos pacientes ya presentan otras enfermedades graves. / iStock

¿Qué síntomas provoca Candida auris?

Uno de los principales retos de Candida auris es que sus síntomas no siempre son evidentes y pueden confundirse con otras infecciones, ya que suele afectar a pacientes con enfermedades previas.

De acuerdo con organismos de salud, los síntomas más comunes incluyen: Fiebre persistente

Escalofríos

Infecciones que no mejoran con tratamiento

Malestar general En casos más graves, puede causar infecciones en la sangre (candidemia), heridas o incluso afectar órganos internos, lo que puede poner en riesgo la vida del paciente.

Fiebre persistente y malestar general son algunos de los síntomas más comunes asociados a este hongo. / iStock

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Este hongo afecta principalmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados o que permanecen hospitalizadas por largos periodos. Los grupos más vulnerables son: Pacientes en terapia intensiva

Personas con catéteres u otros dispositivos médicos

Adultos mayores

Pacientes con enfermedades crónicas