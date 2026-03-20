Los martes de Chuck Norris: otro legado que dejó el actor antes de morir

El mundo del entretenimiento está de luto. La mañana de este 20 de marzo se confirmó la muerte de Chuck Norris, icónico actor y leyenda de las artes marciales, quien permanecía hospitalizado tras una emergencia médica.

La noticia fue dada a conocer por su familia a través de redes sociales, donde compartieron un emotivo mensaje de despedida:

Los Martes de Chuck Norris se volvieron tendencia por varios años en redes sociales / Especial

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”.

El comunicado también destacó el lado más humano del actor, más allá de su imagen de fuerza y disciplina: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”.

De ícono de acción a leyenda de internet

Chuck Norris no solo dejó huella en el cine de acción, también se convirtió en un fenómeno cultural en la era digital.

Imágenes con frases resaltaban de más las habilidades del actor y karateca / Redes Sociales

Su figura trascendió generaciones gracias a su imagen de invencibilidad, lo que lo llevó a protagonizar miles de memes y frases virales que lo retrataban como un ser prácticamente indestructible.

¿Qué eran los “martes de Chuck Norris”?

Los famosos “martes de Chuck Norris” nacieron de manera espontánea en foros y redes sociales a mediados de los años 2000.

Usuarios de internet comenzaron a compartir los llamados “Chuck Norris facts”, frases humorísticas que exageraban sus habilidades, como su fuerza sobrehumana o su carácter invencible.

El actor no solo dejó un legado en el cine y la televisión, también fue sus fans lo hicieron viral muchas veces / Redes Sociales

Con el paso del tiempo, estas publicaciones se concentraron los días martes bajo hashtags como #ChuckNorrisFacts o #MartesDeChuckNorris, convirtiéndose en toda una tradición digital. Este fenómeno ayudó a mantener vigente la figura del actor incluso entre generaciones que no crecieron con sus películas, consolidándolo como un ícono tanto del cine como del internet.