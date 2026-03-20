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Los martes de Chuck Norris: otro legado que dejó el actor antes de morir
El mundo del entretenimiento está de luto. La mañana de este 20 de marzo se confirmó la muerte de Chuck Norris, icónico actor y leyenda de las artes marciales, quien permanecía hospitalizado tras una emergencia médica.
La noticia fue dada a conocer por su familia a través de redes sociales, donde compartieron un emotivo mensaje de despedida:
“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”.
El comunicado también destacó el lado más humano del actor, más allá de su imagen de fuerza y disciplina: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”.
De ícono de acción a leyenda de internet
Chuck Norris no solo dejó huella en el cine de acción, también se convirtió en un fenómeno cultural en la era digital.
Su figura trascendió generaciones gracias a su imagen de invencibilidad, lo que lo llevó a protagonizar miles de memes y frases virales que lo retrataban como un ser prácticamente indestructible.
¿Qué eran los “martes de Chuck Norris”?
Los famosos “martes de Chuck Norris” nacieron de manera espontánea en foros y redes sociales a mediados de los años 2000.
Usuarios de internet comenzaron a compartir los llamados “Chuck Norris facts”, frases humorísticas que exageraban sus habilidades, como su fuerza sobrehumana o su carácter invencible.
Con el paso del tiempo, estas publicaciones se concentraron los días martes bajo hashtags como #ChuckNorrisFacts o #MartesDeChuckNorris, convirtiéndose en toda una tradición digital. Este fenómeno ayudó a mantener vigente la figura del actor incluso entre generaciones que no crecieron con sus películas, consolidándolo como un ícono tanto del cine como del internet.
De héroe de acción a leyenda viral, su nombre seguirá ligado a la cultura pop y a una era en la que el humor digital convirtió su imagen en sinónimo de poder absoluto.