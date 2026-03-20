Muere Chuck Norris a los 86 años ¿Cuáles fueron las causas?

El mundo del espectáculo y las artes marciales está de luto. Este día se confirmó la muerte de Chuck Norris, una de las figuras más icónicas del cine de acción, el karate y la cultura pop, a los 86 años.

La noticia fue dada a conocer por su familia a través de un mensaje en su cuenta oficial, donde también pidieron respeto y privacidad en este momento difícil.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz".

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre las causas de su muerte.

Chuck Norris saltó a la fama tras su icónica pelea con Bruce Lee en 'El Furor del Dragón' / FB: @officialchucknorrispage

De militar a leyenda mundial

Chuck Norris, cuyo nombre real era Carlos Ray Norris, nació el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos. Desde joven enfrentó momentos complicados, pero su vida dio un giro cuando ingresó a la Fuerza Aérea.

Fue durante su estancia en Corea del Sur donde comenzó su formación en artes marciales, disciplina que lo llevaría a convertirse en campeón mundial de karate y posteriormente en un referente global.

Su talento lo llevó a abrir escuelas y, más tarde, a incursionar en el cine, donde compartió pantalla con figuras como Bruce Lee. Sin embargo, Norris no solo destacó como actor, sino como símbolo de fuerza, disciplina y carácter.

El actor y karateca participó en varias películas de acción que le dieron nombre en Hollywood / FB: @officialchucknorrispage

Un ícono que trascendió generaciones

Más allá de sus películas, Chuck Norris se convirtió en un fenómeno cultural. Su imagen de invencible dio pie a cientos de memes y frases virales que lo colocaron como una figura vigente incluso entre las nuevas generaciones.

Su legado no solo se limita al entretenimiento, sino también al mundo de las artes marciales, donde es considerado uno de los máximos exponentes.

Chuck Norris se convirtió en un símbolo de la cultura pop y era referente de memes sobre fortaleza FB: @officialchucknorrispage

La emotiva despedida de su familia

La familia del actor compartió un mensaje más amplio en el que resaltaron su lado humano, lejos de los reflectores:

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”.

“Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”.

“Sabemos que muchos de ustedes habían oído hablar de su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron”.

“Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo”.

“Gracias por amarlo con nosotros. Con amor, La Familia Norris”.