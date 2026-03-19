Chuck Norris es hospitalizado de emergencia: esto se sabe de su delicado estado de salud

El legendario actor y artista marcial Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái, de acuerdo con información difundida por TMZ, lo que generó preocupación entre sus seguidores en todo el mundo.

Fuentes cercanas señalaron que en las últimas 24 horas se registró una emergencia médica en la isla de Kauai, situación que derivó en su traslado inmediato a un hospital. Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre la causa.

Sin embargo, los primeros reportes apuntan a que el actor se encuentra de buen ánimo, lo que ha dado un respiro a sus fans.

La hospitalización de Chuck Norris sorprendió a propios y extraños ya que se encontraba bien / FB: @officialchucknorrispage

¿Qué le pasó a Chuck Norris?

El incidente habría ocurrido de manera repentina, ya que apenas un día antes, el actor seguía con su rutina normal. Incluso, un amigo cercano aseguró que habló con él por teléfono y que Norris estaba bromeando y de buen humor, fiel a su estilo.

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo, Norris celebró su cumpleaños número 86, compartiendo un video en redes sociales donde se le veía entrenando, demostrando que sigue activo físicamente.

El actor y especialista en artes marciales se encuentra en un hospital de Hawái / FB: @officialchucknorrispage

De leyenda del karate a ícono del cine

Chuck Norris se convirtió en una figura clave del cine de acción durante las décadas de los 70 y 80, con películas como “Way of the Dragon”, donde compartió escena con Bruce Lee, además de la saga “Missing in Action”.

En televisión, consolidó su fama con la exitosa serie “Walker, Texas Ranger”. Antes de su carrera actoral, destacó como campeón de karate y creador de su propio estilo, el Chun Kuk Do.

Los primeros reportes apuntan a que el actor se encuentra de buen ánimo / FB: @officialchucknorrispage

Fans reaccionan con humor y apoyo

Pese a la preocupación, sus seguidores no han perdido el característico humor que rodea al actor, viralizando frases clásicas:

"Chuck Norris no se enferma; la enfermedad se queda en cuarentena por haberlo tocado".

"Cuando el hombre del saco se va a dormir, mira debajo de su cama para ver si está Chuck Norris".

"Los servicios de emergencia llaman a Chuck Norris para pedir ayuda".