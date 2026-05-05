¿Rencor o realidad? El intenso cara a cara entre Miguel Herrera y Félix Fernández por la era La Volpe

La mística del Atlante siempre ha estado acompañada de personajes con carácter fuerte, y el reencuentro entre dos de sus máximos referentes no fue la excepción. En una reciente emisión del podcast Reflexiones y Balones, Miguel "Piojo" Herrera, nuevo técnico de los Potros de Hierro, y el emblemático exportero Félix Fernández, protagonizaron un intercambio de palabras que revivió las viejas heridas (y privilegios) de la etapa de Ricardo Antonio La Volpe al frente del equipo.

Miguel Herrera | MEXSPORT

RECLAMO DEL PIOJO HERRERA A FÉLIX FERNÁNDEZ

La chispa se encendió cuando Herrera cuestionó la postura que Fernández ha mantenido en años recientes sobre el estratega argentino. Con su estilo directo, el "Piojo" no se guardó nada y confrontó al analista deportivo por sus constantes críticas hacia "El Bigotón".

"Te la vives quejándote de La Volpe, ¿por qué no se lo dices a la cara? El otro día vi que La Volpe te traumó... no me digas esa estupidez, Félix, eres un tipo brillante", lanzó Herrera durante la charla.

Lejos de retractarse, Félix Fernández mantuvo su posición, aclarando que más que un "trauma", lo vivido bajo el mando de La Volpe tuvo un impacto real en su confianza personal y profesional. "Me dañó el autoestima", confesó el exguardameta, señalando los métodos del técnico que, para muchos, resultaban desgastantes en el aspecto psicológico.

Miguel 'Piojo' Herrera | MEXSPORT

'MIGUEL HERRARA, CONSENTIDO DE LA VOLPE EN ATLANTE?

Uno de los puntos más álgidos de la conversación surgió cuando se tocó el tema de la disciplina y el trato diferenciado. Fernández acusó abiertamente a Herrera de pertenecer al círculo cercano del entrenador, lo que presuntamente le otorgaba libertades que el resto del plantel no tenía.

"Tú porque eras del grupo de los favoritos"

Fernández señaló que Herrera desayunaba diariamente con La Volpe y que ambos llegaban tarde a los entrenamientos sin recibir castigo alguno por su relación de amistad.

Ante esto, Miguel Herrera fue tajante: "Yo me lo gané en la cancha", sentenció, negando que su puesto o sus beneficios fueran un regalo.

A pesar de la intensidad de las declaraciones y los reproches sobre el pasado, el encuentro se mantuvo en un tono de respeto profesional, demostrando que, aunque los años pasen, las vivencias dentro del vestidor del Atlante siguen generando debate entre sus protagonistas.