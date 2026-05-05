Liga MX Femenil incumple reglamento con horarios de la Liguilla en el Clausura 2026

La Liga MX Femenil anunció este martes 5 de mayo los horarios para los partidos de las Semifinales del Clausura 2026. Sin embargo, trascendió el detalle de que dicha programación no cumple con el reglamento del organismo, el cual -hasta el momento- no ha anunciado ningún cambio.

Tanto para la serie entre América y Toluca, como para la de Rayadas de Monterrey contra Pachuca, el tiempo de descanso que tendrán los clubes será de menos de las 72 horas que deben existir entre partidos de Fase Final, según el reglamento. Esta situación, además, se presentó en Cuartos de Final, por lo que es una constante en la categoría femenina.

Jugadoras de América en celebración contra FC Juárez en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX Femenil?

En el Reglamento de Competencia, en el Capítulo III: Competencia, el Apartado C: Fase Final, se toca el tema de la programación de los partidos en el Artículo 17. En el inciso 17.1, se aborda cómo se definirá la programación de los encuentros y estipula que no se podrán jugar dos partidos en el mismo horario y que "se deberán respetar al menos 72 horas entre el encuentro de ida y el encuentro de vuelta".

Sin embargo, para las Semifinales ninguno de los dos partidos cumple con esta condición. El juego de ida de América ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez está programado para el jueves 7 a las 21:00 horas y la vuelta para el domingo 10 a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que serán 63 horas de descanso entre uno y otro.

El reglamento de la Liga MX Femenil estipula que debe haber 72 horas entre partidos de Fase Final | CAPTURA DE PANTALLA

En cuanto la serie de Rayadas y Pachuca, la diferencia entre encuentros es mayor, pero sin llegar a las 72 horas. La ida, a disputarse en el Estadio Hidalgo, está programada a las 19:00 horas del jueves 7, mientras que la vuelta en el Estadio BBVA se agendó para el domingo 10 a las 18:15 horas, por lo que faltan 45 minutos para cumplir con el reglamento.

Una situación repetida en la Liguilla Femenil

Las Semifinales no fueron la primera ocasión que el calendario no respetó el propio reglamento de la Liga MX Femenil. En Cuartos de Final, solo una de las cuatro series cumplió con el mínimo de 72 horas, mientras que se quedó corta con el tiempo de descanso solo por unos cuantos minutos.

Jugadoras de Pachuca en celebración contra Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Los juegos de Pachuca contra Chivas, disputados el jueves 30 de abril a las 19:07 horas y el domingo 3 de mayo a las 21:10 horas, tuvieron 74 horas y tres minutos de diferencia. Mientras que los de Rayadas ante Cruz Azul, jugados el miércoles 29 de abril a las 19:00 horas y el sábado 2 de mayo a las 18:15 horas, para una diferencia de 71 horas y 15 minutos.

En dicha instancia América y FC Juárez fueron los clubes con menos descanso, ya que solo 66 horas separaron los partidos jugados el 29 de abril a las 21:00 horas y el 2 de mayo a las 15:55 horas. Por último, la serie entre Tigres y Toluca tuvo 70 horas de diferencia entre el 30 de abril a las 21:00 horas y el 3 de mayo a las 19:00 horas.

Horarios anunciados por la Liga MX Femenil para las Semifinales | X: @LigaBBVAFemenil