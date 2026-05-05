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Futbol

Entradón en el Azteca para el Cruz Azul vs Atlas

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 13:49 - 05 mayo 2026
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La Máquina volverá a jugar en el coloso de Santa Úrsula y buscará su pase a las Semifinales

A cinco días de que se cierren taquillas, la asistencia para el partido de Vuelta de Cuartos de Final entre Cruz Azul y Atlas ya va al 80% de venta de entradas para el Estadio Banorte.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT
Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

A pesar de que La Máquina lleva amplia ventaja para avanzar a Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX (2-1), pues los Zorros deben ganar por dos goles para eliminar a los Cementeros, la afición celeste respondió con entusiasmo.

Los precios, el factor distinto

La clave parece estar en el costo de los boletos, mucho más baratos que los precios que tiene América en el retorno al Coloso de Santa Úrsula, casi por la mitad.

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7

¿Cuántos le caben hoy al Azteca?

Para estos partidos de Liguilla, el Estadio Azteca tiene una capacidad de casi 80 mil lugares disponibles para la afición, contrario a los 87 mil 500 que tendrá cuando esté listo por completo.

Con 80% de los boletos vendidos y cinco días aún para el partido, el sold out parece inminente para el duelo del próximo sábado en el Coloso de Santa Úrsula.

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