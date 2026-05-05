Entradón en el Azteca para el Cruz Azul vs Atlas

A cinco días de que se cierren taquillas, la asistencia para el partido de Vuelta de Cuartos de Final entre Cruz Azul y Atlas ya va al 80% de venta de entradas para el Estadio Banorte.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

A pesar de que La Máquina lleva amplia ventaja para avanzar a Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX (2-1), pues los Zorros deben ganar por dos goles para eliminar a los Cementeros, la afición celeste respondió con entusiasmo.

Los precios, el factor distinto

La clave parece estar en el costo de los boletos, mucho más baratos que los precios que tiene América en el retorno al Coloso de Santa Úrsula, casi por la mitad.

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7

¿Cuántos le caben hoy al Azteca?

Para estos partidos de Liguilla, el Estadio Azteca tiene una capacidad de casi 80 mil lugares disponibles para la afición, contrario a los 87 mil 500 que tendrá cuando esté listo por completo.