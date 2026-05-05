Guillermo Almada seguirá con el Oviedo en Segunda si descienden los carbayones

Guillermo Almada continuará en el Real Oviedo aunque descienda. El estratega uruguayo, que está a un paso de bajar a la Segunda División con los carbayones, está apalabrado para mantenerse en el equipo, no obstante que la permanencia del conjunto español es prácticamente imposible.

​De acuerdo con informantes al interior del Grupo Pachuca, la continuidad del exmíster del Pachuca (o Real Valladolid, según sea el caso) está asegurada, pues aun con los resultados que vieron en el equipo, les gustó la reacción que tuvo el Oviedo desde que tomó las riendas.

Jugadores de Real Oviedo y Real Betis en partido de LaLiga | AFP

​Es real la opción de seguir con Almada y por ello hay seguridad de que la relación siga; aunque, evidentemente, es factible que sea blanco para clubes incluso del balompié mexicano.

​Cabe aclarar que Almada actualmente tiene una cláusula de 4 millones de dólares en caso de que cualquier club quiera hacerse de sus servicios en el futuro, por lo que, en caso de que un conjunto mexicano lo busque, deberá pagar ese monto para desvincularlo.

Afición del Real Oviedo | X: @RealOviedo

​Guillermo Almada ha dirigido 18 partidos, con un promedio de 1.00 punto por encuentro. Bajo su mando, el Oviedo ha mostrado destellos del fútbol ofensivo y vertical que lo caracteriza, logrando victorias importantes contra equipos como Girona (1-0), Valencia (1-0) y Sevilla (1-0) en el Carlos Tartiere.

​El propio Almada ha reconocido en diversas ruedas de prensa que las opciones de salvarse son "más que complicadas", aunque ha sido enfático en que el equipo "no va a bajar los brazos".

​De acuerdo con gente cercana a Almada, Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez, ha sido muy importante en su carrera, y él ha expresado sentirse contento por el desarrollo de su trayectoria en Pachuca y ahora en el Real Oviedo.