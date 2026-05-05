VIDEO: Captan robando al hijo de Paulina Rubio; podría separarse de sus padres
El hijo de Paulina Rubio, Andrea, se encuentra en el centro de la polémica luego de que fuera captado por cámaras de seguridad participando en un robo dentro de un supermercado en Miami, situación que ha complicado aún más el proceso legal por su custodia y ha abierto la posibilidad de que el menor enfrente consecuencias severas, incluso ser separado de ambos padres.
El incidente, revelado durante audiencias judiciales, ha generado un intenso debate sobre el entorno en el que crece el adolescente de 15 años, así como sobre las decisiones que deberán tomar las autoridades para garantizar su bienestar en medio del conflicto entre la cantante y su expareja, Colate Vallejo-Nájera.
El robo que desató el conflicto
De acuerdo con información difundida por Ventaneando, cámaras de seguridad registraron el momento en que Andrea participaba en el robo junto a otros jóvenes, un hecho que rápidamente se convirtió en un elemento clave dentro del proceso legal que enfrentan sus padres.
La situación incrementó la tensión entre Paulina Rubio y Colate, ya que ambos mantienen posturas completamente distintas sobre cómo manejar el comportamiento del menor. Mientras la cantante ha sido firme al rechazar este tipo de conductas, su expareja ha sido señalado por minimizar la gravedad del incidente.
Custodia en disputa y futuro incierto
Durante la audiencia, el propio Andrea expresó su deseo de dejar Miami y mudarse a Madrid con su padre, argumentando que no se siente cómodo viviendo con su madre, lo que podría influir en la decisión final de la corte.
Ante este escenario, la guardiana legal del menor propuso una alternativa que ha generado controversia: que el adolescente sea enviado a un internado para alejarlo del conflicto familiar que calificó como tóxico y brindarle un entorno más estable durante esta etapa de su vida.
Actualmente, se contemplan tres posibles caminos: que continúe viviendo con Paulina Rubio en Miami, que se traslade a España con Colate o que sea internado en una institución especializada.
Problemas legales también alcanzan a los padres
El caso no solo involucra al menor, ya que durante la audiencia la jueza Marlene Fernández ordenó a Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera cubrir en menos de 48 horas una deuda de honorarios con la guardiana legal de su hijo.
De acuerdo con el reporte, cada uno debe pagar 14 mil 500 dólares, aunque se informó que la cantante ya abonó parte del monto, mientras que Colate no ha realizado ningún pago. En caso de incumplir, ambos podrían enfrentar un proceso por desacato que incluso podría derivar en arresto.
Un caso bajo el ojo público
El proceso ha evidenciado las diferencias irreconciliables entre ambos padres en cuanto a la educación y disciplina del menor, situación que ha sido señalada como un factor que afecta directamente su desarrollo.
Además, el caso ha generado conversación sobre los retos que enfrentan los hijos de figuras públicas, quienes crecen bajo constante presión mediática y escrutinio social. El desenlace de esta historia se definirá en los próximos días… pero ya dejó claro que el futuro de Andrea Nicolás está en juego.