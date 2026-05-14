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Empelotados

Efraín Juárez se quiebra hasta las lágrimas tras emotivo regalo sobre su hijo

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:52 - 14 mayo 2026
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El entrenador de Pumas no pudo contener la emoción al recibir una fotografía junto a su hijo en Ciudad Universitaria y habló del vínculo familiar que impulsa su carrera

Efraín Juárez vive uno de los momentos más importantes de su carrera tras llevar a Pumas a las Semifinales del Clausura 2026. Sin embargo, más allá del futbol, el técnico universitario protagonizó un momento profundamente emotivo durante una entrevista exclusiva con TUDN.

Al finalizar la charla, Juárez recibió un regalo inesperado: una fotografía donde aparece junto a su hijo en el Estadio Olímpico Universitario, ambos levantando el puño hacia la grada en una imagen que representa una de las postales más personales de su etapa como entrenador auriazul.

El gesto tocó por completo al estratega mexicano, quien estuvo cerca de romper en llanto frente a las cámaras mientras intentaba describir lo que significaba esa imagen para él.

El lado más humano de Efraín Juárez

Visiblemente conmovido, Juárez confesó que su familia representa el motor más importante tanto dentro como fuera de las canchas.

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

El entrenador explicó que la fotografía reunía muchas de las cosas que más valora en su vida: su pasión por el futbol, el esfuerzo de toda su carrera y el vínculo con su hijo, quien constantemente lo acompaña en esta etapa con Pumas.

Además, también habló sobre su otra hija, quien no comparte el mismo gusto por el futbol, pero forma parte fundamental de su vida diaria lejos de los estadios.

Durante toda la entrevista, Juárez volvió a mostrar la personalidad transparente y auténtica que lo ha caracterizado desde su llegada al banquillo universitario.

Efraín Juárez dando indicaciones en el Pumas contra América | MEXSPORT

La promesa de Juárez para la afición de Pumas

En medio del gran momento que atraviesa el equipo, Efraín Juárez también dedicó unas palabras a la afición universitaria, asegurando que el plantel hará todo lo posible por regalarle una alegría a su gente en esta Liguilla.

El técnico reconoció el respaldo constante que han recibido durante todo el torneo y afirmó que la conexión con los aficionados nace de la autenticidad y entrega que transmite el equipo dentro del campo.

Pumas enfrentará ahora a Pachuca en las semifinales del Clausura 2026, con la ilusión de volver a disputar una Final de la Liga MX.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7
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