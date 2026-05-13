¿Re hechos en CU? ‘Rescatados’ por Efraín Juárez aumentan su valor desde su llegada a Pumas

Aumentan su valor en el mercado. Uno de los méritos más importantes de Efraín Juárez en este torneo con Pumas ha sido su capacidad de poner en el papel a varios jugadores que en sus equipos anteriores no tenían protagonismo, tal es el caso de Jordan Carrillo, Uriel Antuna, Juninho Vieira, Robert Morales, Alan Medina, e incluso José Juan Macías.

Dichos elementos han destacado a lo largo del Clausura 2026 con Universidad Nacional, a excepción de Macías, quien sufrió una dura lesión al final del torneo pasado, sin embargo, en sus apariciones con el equipo dejó sensaciones positivas.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | MEXSPORT

Jordan Carrillo no la pasaba del todo bien en Santos Laguna, y su último valor de mercado registrado con el equipo de Torreón fue de 1.50 millones de euros. Ahora, con Pumas, la cifra aumentó a 3 MDE, de acuerdo con datos de Transfermrkt. Cabe señalar que el atacante se encuentra a préstamo sin opción a compra, por lo que se espera que regrese con los Guerreros.

Antuna mantiene el valor de Tigres

Por otro lado está el caso de Uriel Antuna, quien tuvo pocos minutos en su antiguo club, Tigres. No obstante, el oriundo de Gómez Palacio, Durango, se ha mantenido con un valor similar, pues la última cifra registrada con los de Nuevo León es de 2.80 millones de euros, mismo número que el actual con Pumas.

Uriel Antuna ante el América l MEXSPORT

El ‘Brujo’ pasó de no tener los minutos esperados a ser un elemento fundamental en el esquema de Efraín Juárez, especialmente tras la lesión de Alan Medina en las últimas fechas del torneo regular.

Juninho y Robert Morales rompen su récord de valor de mercado

Juninho, en este caso, ha sido uno de los ejemplos más grandes del incremento de valor, ya que en Flamengo cayó hasta 1.50 millones de euros, precisamente el último registro antes de llegar a Pumas. Con los del Pedregal obtuvo su récord al alcanzar una cifra de 3 MDE, gracias a su buen torneo, en el que lleva ocho goles.

Robert Morales es otro caso de un jugador que tiene récord en su valor de mercado, debido a que en Toluca lo máximo que llegó a costar fueron 3 millones de euros, justo antes de ir a Pumas. Bajo el mando de Efraín Juárez, la ‘Pantera’ se convirtió en protagonista y la cifra actual es de 3.50 MDE.

Alan Medina es una de las revelaciones del torneo con Pumas, al ser una pieza fundamental que desafortunadamente sufrió una lesión en el duelo ante Juárez. El originario de Culiacán mantiene su mismo valor que tenía con Querétaro: 800 mil euros. Cabe recordar que el conjunto auriazul lo compró recientemente, pues se encontraba a préstamo.

Por último, José Juan Macías es otro de los ‘rescatados por Efraín Juárez, luego de que el delantero mexicano se quedó sin equipo por las constantes lesiones sufridas en su carrera. Antes de llegar a Pumas, su valor fue de 1.20 millones de euros en Santos, el cual se ha mantenido, pero llego a tener una cifra de cero cuando estaba como agente libre.

JJ Macías la ha pasado mal con las constantes lesiones en su carrera, la última sufrida en el duelo entre Cruz Azul y Pumas del Apertura 2025. Una rotura de ligamentos lo tiene nuevamente fuera de las canchas, la cual llegó cuando vivía un resurgimiento con el cuadro felino.