Pachuca vs Pumas: ¿Cuándo y dónde ver la Semifinal de Ida de la Liga MX?

Pachuca y Pumas abrirán la serie este jueves en el Estadio Hidalgo, en un enfrentamiento entre dos equipos que llegan en gran momento y que han sabido responder bajo presión en los cruces anteriores.

Los Tuzos se presentan como uno de los conjuntos más sólidos de la fase final. El equipo dirigido por Esteban Solari eliminó con autoridad al Toluca tras imponerse 3-0 en el marcador global, mostrando una versión equilibrada y contundente. Pachuca encontró regularidad en el cierre del torneo y ahora presume una ofensiva que atraviesa uno de sus mejores momentos.

Kennedy puso el segundo gol de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT

Enner Valencia, Oussama Idrissi y Kenedy se han convertido en piezas fundamentales en el ataque hidalguense, mientras que Elías Montiel y Víctor Guzmán han aportado orden y estabilidad en el mediocampo. Además, el cuadro blanquiazul buscará aprovechar la localía para tomar ventaja antes de visitar Ciudad Universitaria en el duelo definitivo.

Pumas llega fortalecido tras eliminar al América

Del otro lado aparece un Pumas que sobrevivió a una de las eliminatorias más dramáticas del campeonato. Los universitarios dejaron fuera al América luego de un espectacular 6-6 global, avanzando gracias a su mejor posición en la tabla tras haber terminado como líder general del Clausura 2026.

El conjunto dirigido por Efraín Juárez mostró personalidad y capacidad de reacción en una serie donde pasó de dominar ampliamente a resistir la presión azulcrema en los momentos finales. Futbolistas como Jordan Carrillo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Keylor Navas fueron determinantes para sostener al equipo y mantener viva la ilusión auriazul.

Ahora, Pumas intentará sacar un resultado favorable en Hidalgo para cerrar la obra en casa y volver a una final del futbol mexicano, instancia que el club no disputa desde hace varios años. Frente a ellos estará un Pachuca que combina juventud, experiencia y uno de los ataques más peligrosos de toda la Liguilla.

Jugadores de Pumas en celebración contra América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Fecha, hora y transmisión

Fecha: Jueves 14 mayo

Hora: 19:00