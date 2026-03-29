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Nicolás Maduro reaparece en redes tras audiencia en Nueva York: “Estamos firmes y serenos”

Nicolás Maduro y Cilia Flores reaparecieron en redes sociales tras su reciente audiencia en Nueva York. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:42 - 28 marzo 2026
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El exmandatario venezolano rompe el silencio desde prisión con un mensaje que llama a la unidad y la paz

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reapareció públicamente junto a su esposa, Cilia Flores, a través de redes sociales, dos días después de su más reciente audiencia judicial en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron en Nueva York durante su segunda audiencia judicial. / X

¿Qué dijo Nicolás Maduro en su primer mensaje tras su captura?

En lo que representa su primer pronunciamiento directo desde su detención en enero de 2026, Maduro y Flores aseguraron que se mantienen “bien, firmes y serenos”, además de expresar un llamado a la reconciliación nacional.

“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro”, señalaron en un mensaje difundido en sus cuentas oficiales

Ambos también agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante su encarcelamiento en Estados Unidos, destacando la solidaridad de sus seguidores dentro y fuera de Venezuela.

El mensaje fue difundido a través de sus cuentas oficiales. / AP

Audiencia en Nueva York y proceso judicial en curso

La reaparición ocurre apenas dos días después de su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, donde un juez decidió no desestimar el caso en su contra, manteniendo vigentes los cargos por narcoterrorismo y otros delitos relacionados.

La reaparición ocurre dos días después de que un juez en Nueva York mantuviera los cargos en su contra. / AP

Maduro enfrenta acusaciones como conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, mientras que Flores está señalada por delitos vinculados al tráfico de drogas y posesión de armas.

Ambos permanecen detenidos en una prisión en Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero, tras un operativo militar estadounidense en Caracas.

El gobierno de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos relacionados con armas de uso militar. | Truth Social / @realDonaldTrump
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