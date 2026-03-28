Kanye West y Peso Pluma lanzan canción con guiños al "Chapulín Colorado" y la lucha libre mexicana

El rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye, y el cantante mexicano Peso Pluma sorprendieron con el lanzamiento de “Last Breath”, una colaboración que no solo fusiona estilos musicales, sino que también integra elementos icónicos de la cultura mexicana como la lucha libre y referencias al Chapulín Colorado.

Kanye West. / AP

¿Qué incluye la nueva colaboración entre Kanye West y Peso Pluma?

El tema forma parte del álbum Bully, proyecto con el que Kanye West explora una etapa más experimental y global en su carrera.

“Last Breath” destaca por combinar inglés y español, integrando el estilo del hip hop con los corridos tumbados que han caracterizado a Peso Pluma, lo que refuerza su conexión con audiencias internacionales.

Peso Pluma está convertido en uno de los cantantes mexicanos más conocidos del mundo. | IG: @pesopluma

Un video con identidad mexicana

El videoclip ha generado conversación en redes sociales por su carga simbólica. Entre los elementos más comentados se encuentra la aparición de un objeto similar al “chipote chillón”, característico del personaje El Chapulín Colorado.

Un guiño al Chapulín Colorado aparece como símbolo icónico dentro del video. / YouTube

La producción también incorpora escenas dentro de un ring de lucha libre, con luchadores enmascarados y una estética inspirada en este espectáculo, considerado uno de los emblemas culturales de México.

Incluso, fans han identificado referencias a figuras legendarias del pancracio mexicano, lo que refuerza el homenaje visual dentro del proyecto.

La lucha libre como eje del concepto visual

El uso de la lucha libre no se limita al videoclip. Durante la presentación del álbum Bully, Kanye West incluyó un espectáculo con luchadores enmascarados, retomando la estética de este deporte como parte central de su narrativa artística.

La lucha libre mexicana se convierte en elemento central del nuevo proyecto visual. / YouTube