¿Qué pasó en la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores?

La segunda audiencia judicial contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro concluyó en Estados Unidos sin una resolución definitiva, pero con señales claras de que el proceso en su contra seguirá avanzando.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron en Nueva York durante su segunda audiencia judicial. / X

Termina la segunda audiencia contra Nicolás Maduro sin decisión final

El exgobernante compareció ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, en una audiencia que se extendió por poco más de una hora y concluyó sin decisiones de fondo.

Durante la sesión, el juez federal Alvin Hellerstein dejó claro que no desestimará el caso por ahora, pese a la insistencia del equipo legal de Maduro.

La audiencia formó parte de una revisión del estatus del proceso, en el que ambas partes expusieron argumentos sobre distintos puntos legales, principalmente relacionados con la defensa del acusado.

Nicolás Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. / X

¿Qué se discutió en la audiencia?

Uno de los temas centrales fue cómo se financiará la defensa legal de Maduro, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno venezolano.

La defensa argumentó que impedir el uso de recursos del Estado venezolano para pagar abogados podría vulnerar derechos constitucionales, mientras que la fiscalía sostuvo que dichas restricciones son legales y necesarias.

El juez no emitió una decisión inmediata sobre este punto y señaló que resolverá más adelante si se permite o no el uso de esos fondos.

La audiencia se centró en si Nicolás Maduro puede usar fondos venezolanos para pagar su defensa. / X

Un proceso por narcoterrorismo que sigue en curso

Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos cargos por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas, entre otros delitos.

En su primera audiencia, celebrada en enero, tanto él como su esposa se declararon “no culpables” de los cargos.

El juez también deberá definir en próximas fechas nuevos pasos del proceso, incluida la programación de futuras audiencias.