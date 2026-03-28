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Futbol

¡Portugal se “convierte” en luchadores para enfrentar a México!

Mural de Portugal estilo lucha libre | Selección de Portugal
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:38 - 28 marzo 2026
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La selección de Portugal encendió la previa del duelo ante la Selección Mexicana con una publicación que no pasó desapercibida: un cartel inspirado en la lucha libre mexicana.

A través de redes sociales, el conjunto luso presentó el partido con una ilustración donde varios de sus jugadores aparecen caracterizados como luchadores, en un claro guiño a la cultura deportiva de México.

Portugal rinde homenaje a la lucha libre mexicana

El diseño recuerda a los clásicos carteles del pancracio nacional, con poses desafiantes, colores llamativos y una estética que remite directamente a la tradición de la lucha libre en México.

Esta propuesta creativa forma parte de la estrategia de comunicación de Portugal para conectar con la afición mexicana en la previa del encuentro, destacando uno de los elementos culturales más representativos del país.

México vs. Portugal calienta motores

El enfrentamiento entre México y Portugal ha generado expectativa, no solo por lo que representa en lo deportivo, sino también por el ambiente previo que se vive alrededor del partido.

Victoria de México ante Honduras en la Nations League 2023 | IMAGO7

El encuentro se disputará en el ahora Estadio Banorte, uno de los inmuebles más emblemáticos de México que tendrá un papel protagónico rumbo a la Copa del Mundo 2026.

México vs Portugal en la Confederaciones Rusia 2017. l MEXSPORT
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