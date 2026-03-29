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Empelotados

Felipe Calderón lanza emotivo mensaje por la reinauguración del Azteca

Luego de una larga espera, las puertas del Estadio Ciudad de México se vuelven a abrir para los aficionados
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:45 - 28 marzo 2026
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La reinauguración del Estadio Banorte también ha llegado a los políticos mexicanos

Tan solo horas faltan para que se lleve a cabo el partido de regreso del Estadio Banorte, por lo que figuras importantes de México ya han mandado un mensaje al respecto, pero los políticos no se han quedado fuera.

Tal es el caso de Felipe Calderón, expresidente de la República Mexicana en el sexenio de 2006-2012, siendo reemplazado por Enrique Peña Nieto, pero que en su mandato fue parte de momentos importantes en el estadio, incluso antes de tomar el timonel del país.

El Presidente Felipe Calderón alentó a los deportistas | MEXSPORT

20 años en el pasado

Felipe Calderón compartió a través de sus redes sociales un mensaje referente a lo que fue el cierre de su campaña en 2006, mismo que fue relevante al convertirse en el primero que tuvo lugar dentro del 'Coloso de Santa Úrsula'.

En 2006 cerré campaña en el Estadio Azteca. era la primera vez que un candidato a la Presidencia de la República se atrevía a hacerlo. Significó un gran impulso y claro preámbulo del triunfo que vendría ocho días después el 2 de julio de ese año. Mucho éxito a los equipos y público que en un estadio renovado participarán ahí a partir de hoy.

La gente en los comentarios ha dejado saber que "extrañan" a Calderón en el mandato de México, con comentarios como "que tiempos aquellos, Don Felipe", y algunos otros haciendo referencia a que actualmente no es de su agrado los dirigentes que están a cargo del país.

Presente en los mejores momentos del 'Coloso'

Ya como presidente de México y en uno de sus últimos años, Felipe Calderón Hinojosa fue parte del campeonato mundial de México Sub-17 conseguido en el Estadio Azteca por la Selección del 'Potro' Gutiérrez, segundo en la historia del combinado azteca.

Dos sexenios después y con el tercero posterior a su mandato, además de dos décadas después, Claudia Sheinbaum es la actual presidenta de México, quien no ha mostrado mucho interés en ser parte del ambiente del futbol, ya que incluso puso en un sorteo a disposición sus boletos para el partido del Tri ante Portugal.

Calderón en el Himno Nacional Mexicano de la Final del Mundial Sub-17 | MexSport
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