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Futbol

México vs Portugal: Así se vive el ambiente a las afueras del Estadio Banorte

El Azteca está listo para su reapertura, este sábado ante Portugal
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:34 - 28 marzo 2026
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Llegó el día, la gente ya arriba a la reinauguración del 'Coloso de Santa Úrsula'

Se ha terminado el tiempo de espera, por fin la Selección Mexicana será parte de la reinauguración del nuevo Estadio Banorte enfrentando a Portugal, uno de los candidatos a llevarse el trofeo en la próxima Copa del Mundo.

Los aficionados han dejado atrás la tristeza por la ausencia de Cristiano Ronaldo, además de las malas sensaciones que ha dejado el Tri en los últimos meses, pues ya se han dado cita en el estadio próximamente tres veces mundialista de cara al regreso de la actividad en la cancha donde se coronaron Maradona y Pelé.

El regreso del Estadio Azteca | Imago7

Una auténtica fiesta

Ya llegó el ambiente mundialista a México, pues en las calles cercanas al Estadio Ciudad de México (para términos mundialistas), los fanáticos ya han pintado de verde y blanco los alrededores del inmueble, aunque también hay algunas camisetas rojas, en apoyo a los visitantes.

Las filas son muy largas, las caminatas bastante ruidosas, pero lo que es una realidad es que ya comenzó la fiesta previa a la Copa Mundial con muchos mexicanos haciendo caravanas con rumbo a la reinauguración del estadio.

Ya se han podido ver a muchas multitudes de personas con playera de México, tocando instrumentos, cantando, silbando o solo generando la mayor cantidad de ruido posible para apoyar a su selección, quienes están a tan solo horas de enfrentar a Portugal en la cancha del estadio que verá la inauguración.

Con varias horas de distancia del partido, algunos aficionados han optado por irse caminando junto a otros más para mostrar el apoyo al equipo mexicano; sin embargo, algunos otros han optado por trasladarse en el también 'estrenado' recientemente Tren Ligero.

Elementos de seguridad ya presentes en el inmueble | Imago7

Por si fuera poco, algunas personas también ya han llenado las calles con la entonación del Cielito Lindo, pues la ilusión vuelve a crecer a tan solo días del comienzo de la justa mundialista.

¿Jugarán los titulares con los lusitanos?

Mucho se ha hablado al respecto de la posible alineación del cuadro portugués para el partido, pues no contarán con su gran estrella Cristiano Ronaldo, con el defensa Rúben Días o con su portero Diogo Costa, pero sí vienen muchas de la estrellas más relevantes, por lo que su entrenador Roberto Martínez podría poner a un cuadro de lujo en la cancha del Estadio Banorte.

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