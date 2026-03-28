José Ramón Fernández presume "su estatua" en el Estadio Banorte

La reinauguración del Estadio Banorte ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales y una de las más virales tiene como protagonista a José Ramón Fernández. El veterano periodista deportivo sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen donde aparece una supuesta estatua suya ubicada en los accesos del renovado Coloso de Santa Úrsula.

Estadio Banorte | IMAGO7

La imagen fue publicada originalmente por el periodista José Manuel Barrón a través de su cuenta de X y minutos después fue retomada por el propio 'Joserra'. En la fotografía se observa una figura de bronce de tamaño natural que sostiene un balón de futbol, situada justo frente a una de las entradas principales del inmueble que hoy reabre sus puertas para el duelo entre México y Portugal.

EL PADRE DEL ANTIAMERICANISMO

Un detalle que no pasó desapercibido para los internautas es la placa conmemorativa en la base del monumento. En ella se puede leer la leyenda: "José Ramón Fernández, padre del antiamericanismo", haciendo alusión a la histórica postura crítica que el comunicador ha mantenido durante décadas frente al Club América.

A pesar del revuelo causado y de los cientos de comentarios que celebraron el supuesto homenaje, es importante aclarar que la estatua no existe en la realidad. Se trata de una imagen creada mediante herramientas de Inteligencia Artificial que ha circulado como parte de la conversación digital en torno a la reapertura del estadio.

La pieza visual muestra una gran calidad de detalle, integrando a aficionados con camisetas amarillas de fondo y la nueva estructura del Estadio Banorte, lo que confundió a varios usuarios en un primer momento.

Hoy se reinaugura el Estadio Azteca @Jmbarronmz pic.twitter.com/cljIdDxVaj — José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 28, 2026

José Ramón Fernández aprovechó la coyuntura del estreno del estadio para interactuar con sus seguidores y reafirmar su papel como una de las figuras más influyentes y polémicas del periodismo deportivo en México. El gesto de compartir la imagen fue tomado por muchos como una broma característica del estilo del analista de ESPN.

La publicación de Barrón y el posterior reposteo de Fernández se volvieron tendencia rápidamente, acumulando miles de visualizaciones y reacciones en pocos minutos. Esto demuestra que, incluso en un día enfocado en la infraestructura y el futbol nacional, el nombre de José Ramón sigue siendo un eje central de la opinión pública.

Mientras tanto, el Estadio Banorte se prepara para recibir a miles de aficionados que verán el regreso de la Selección Nacional a la que ha sido su casa histórica, ahora con una cara renovada y lista para los retos internacionales que se avecinan en este 2026.

Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ