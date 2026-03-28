Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

José Ramón Fernández presume "su estatua" en el Estadio Banorte

José Ramón Fernández presume supuesta estatua | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:05 - 28 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Gracias a la Inteligencia Artificial, Joserra pudo tener un reconocimiento como el padre del antiamericanismo

La reinauguración del Estadio Banorte ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales y una de las más virales tiene como protagonista a José Ramón Fernández. El veterano periodista deportivo sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen donde aparece una supuesta estatua suya ubicada en los accesos del renovado Coloso de Santa Úrsula.

Estadio Banorte | IMAGO7

La imagen fue publicada originalmente por el periodista José Manuel Barrón a través de su cuenta de X y minutos después fue retomada por el propio 'Joserra'. En la fotografía se observa una figura de bronce de tamaño natural que sostiene un balón de futbol, situada justo frente a una de las entradas principales del inmueble que hoy reabre sus puertas para el duelo entre México y Portugal.

EL PADRE DEL ANTIAMERICANISMO

Un detalle que no pasó desapercibido para los internautas es la placa conmemorativa en la base del monumento. En ella se puede leer la leyenda: "José Ramón Fernández, padre del antiamericanismo", haciendo alusión a la histórica postura crítica que el comunicador ha mantenido durante décadas frente al Club América.

A pesar del revuelo causado y de los cientos de comentarios que celebraron el supuesto homenaje, es importante aclarar que la estatua no existe en la realidad. Se trata de una imagen creada mediante herramientas de Inteligencia Artificial que ha circulado como parte de la conversación digital en torno a la reapertura del estadio.

La pieza visual muestra una gran calidad de detalle, integrando a aficionados con camisetas amarillas de fondo y la nueva estructura del Estadio Banorte, lo que confundió a varios usuarios en un primer momento.

José Ramón Fernández aprovechó la coyuntura del estreno del estadio para interactuar con sus seguidores y reafirmar su papel como una de las figuras más influyentes y polémicas del periodismo deportivo en México. El gesto de compartir la imagen fue tomado por muchos como una broma característica del estilo del analista de ESPN.

La publicación de Barrón y el posterior reposteo de Fernández se volvieron tendencia rápidamente, acumulando miles de visualizaciones y reacciones en pocos minutos. Esto demuestra que, incluso en un día enfocado en la infraestructura y el futbol nacional, el nombre de José Ramón sigue siendo un eje central de la opinión pública.

Mientras tanto, el Estadio Banorte se prepara para recibir a miles de aficionados que verán el regreso de la Selección Nacional a la que ha sido su casa histórica, ahora con una cara renovada y lista para los retos internacionales que se avecinan en este 2026.

Estadio Banorte | GINA SÁNCHEZ

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mexico
Últimos videos
Lo Último
16:39 ¡Humillados! Bélgica aplasta 5-2 a Estados Unidos
16:37 Mikel Arriola se deshace en elogios a Emilio Azcárraga: “No conozco un aficionado más importante que él”
16:35 WrestleMania 42: Sami Zayn y otra oportunidad en la Vitrina de los Inmortales
16:34 México vs Portugal: Así se vive el ambiente a las afueras del Estadio Banorte
16:31 Caso Trevi-Andrade revive: Argentina inicia nueva investigación por explotación y abuso
16:05 José Ramón Fernández presume "su estatua" en el Estadio Banorte
16:03 ¡Recinto sagrado! Estadio Banorte recibe la bendición de obispo previo a su reinauguración
15:58 Zócalo CDMX listo para México vs Portugal: SSC despliega operativo y mega pantalla
15:53 FMF lanza “Somos México”: la campaña que busca unir al país rumbo al Mundial 2026
15:31 Santiago Giménez apoya en sus redes sociales a la Selección Mexicana previo al juego vs Portugal
Tendencia
1
Futbol Roberto Martínez, DT de Portugal, revela que estuvo cerca de ser entrenador de México
2
Futbol Prensa portuguesa analiza a México: respeto por su historia, pero dudas sobre su nivel rumbo al Mundial 2026
3
Futbol Efraín Juárez se reunió con el DT de Portugal, Roberto Martínez; ¿fue por refuerzos para Pumas?
4
Empelotados Chaco Giménez destroza al Tala Rangel: "Arquerito"
5
Futbol Bruno Fernandes espera que Raúl Jiménez tenga una mala noche ante Portugal
6
Futbol Esta es la posible alineación del Vasco Aguirre para el México vs Portugal
Te recomendamos
¡Humillados! Bélgica aplasta 5-2 a Estados Unidos
Futbol
28/03/2026
¡Humillados! Bélgica aplasta 5-2 a Estados Unidos
Mikel Arriola se deshace en elogios a Emilio Azcárraga: “No conozco un aficionado más importante que él”
Futbol
28/03/2026
Mikel Arriola se deshace en elogios a Emilio Azcárraga: “No conozco un aficionado más importante que él”
WrestleMania 42: Sami Zayn y otra oportunidad en la Vitrina de los Inmortales
Lucha
28/03/2026
WrestleMania 42: Sami Zayn y otra oportunidad en la Vitrina de los Inmortales
México vs Portugal: Así se vive el ambiente a las afueras del Estadio Banorte
Futbol
28/03/2026
México vs Portugal: Así se vive el ambiente a las afueras del Estadio Banorte
Caso Trevi-Andrade revive: Argentina inicia nueva investigación por explotación y abuso
Contra
28/03/2026
Caso Trevi-Andrade revive: Argentina inicia nueva investigación por explotación y abuso
José Ramón Fernández presume "su estatua" en el Estadio Banorte
Empelotados
28/03/2026
José Ramón Fernández presume "su estatua" en el Estadio Banorte