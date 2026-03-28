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Futbol

¡Recinto sagrado! Estadio Banorte recibe la bendición de obispo previo a su reinauguración

Estadio Banorte recibe bendición l Gina Sánchez/poloespejel
Ramiro Pérez Vásquez 16:03 - 28 marzo 2026
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Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, fue el encargado de pisar la cancha

El Estadio Banorte está listo para ser reinagurado con el partido entre la Selección Mexicana y Portugal rumbo a su tercera Copa del Mundo; previo al evento el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Mons. Francisco Javier Acero, bendijo al recinto. 

En imágenes mostradas en redes sociales se puede observar al religioso darle la bendición a nivel de cancha en busca de que este inmueble sea de paz y se viva adecuadamente cada partido desde la tribunas.

Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México l CAPTURA

Un Estadio Banorte tendrá que dar el ejemplo

A través de la cuenta oficial de la Arquidiócesis Primada de México se difundió un video con el mensaje del obispo junto a una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en el interior: “Que este Estadio Banorte, con la imagen de la Virgen de Guadalupe sea un escenario para la armonía, la unidad y la paz.”

“Así se lo pedimos a Dios, Nuestro Señor. Pidamos por todos los que han hecho posible la obra de este Estadio, desde los que traen la comida para que todos los obreros trabajen hasta los que han pensado para que cada ladrillo esté en su sitio, oremos, Que tu madre Señor, interceda por todos nosotros”, resalta ante el grupo de personas que se dieron cita a este momento religioso”.

¿Cómo quedó el remodelado Estadio Banorte?

Han sido 3 millones de horas de trabajo para tenerlo casi listo, lo que faltan son detalles casi estéticos, que la directiva del inmueble confía en que estén para el partido amistoso en la reapertura tras la remodelación este sábado.

La capacidad del Azteca quedó finalmente en 87 mil 500 espectadores, gracias sobre todo a que quitaron el antiguo lounge de la parte baja del inmueble, con cómodas butacas del color del patrocinador que le da el nuevo nombre y grises en la parte de arriba.

Estadio Banorte está listo para albergar los partidos del Mundial | GINA SÁNCHEZ

Los vestidores son nuevos, con 26 lugares alineados en forma de ‘u’ para que se vean todos los futbolistas. Están ahora detrás de cada portería, pero con un pasillo que lleva a las escaleras al centro de la cancha, del lado de las bancas, en las que aficionados en zona de hospitality podrán ver a los futbolistas cuando caminen hacia la cancha.

Nuevas luces en el Estadio Banorte | X: @GrupoOllamani

Y la cancha es de lo mejor, con la tecnología híbrida que pide FIFA, quedó como alfombra, más estable y duradera gracias al cocido de pasto artificial que sirve de base para el natural que la mantendrá en excelentes condiciones, entre más detalles.

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