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Futbol

Memo Ochoa a la banca ante Portugal; Javier Aguirre manda Xl inicial con Tala Rangel como titular

TALA RANGEL SELECCIÓN ROTA
TALA RANGEL SELECCIÓN ROTA
Ramiro Pérez Vásquez 18:52 - 28 marzo 2026
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El canterano de las Águilas del América se rezaga rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre tiene su once inicial para enfrentar a Portugal y una vez más optando por Raúl ‘Tala’ Rangel en la portería quien sigue ganando terreno, para ser el titular para la inauguración de la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica, sobre Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

Ante la baja de Ángel Malagón el arquero de las Chivas apunta a ser el más confiable para el entrenador de la Selección Mexicana ante los lusitanos, pese a la experiencia de Memo Ochoa.

Guillermo Ochoa en un calentamiento con la Selección Mexicana l MEXSPORT

¿Cuál es el XI inicial? 

La alineación de México para este partido está encabezada por Tala Rangel en la portería. En defensa aparecen César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jesús Gallardo. En el mediocampo, Erik Lira y Obed Vargas acompañarán a Fidalgo, quien será el encargado de conectar las líneas y generar fútbol ofensivo. 

Álvaro Fidalgo | RÉCORD

El mediocampista del Betis y exjugador de las Águilas del América acapara todas las miradas, esperando ver cómo responde en su primer gran reto internacional, en el que será su debut con la Selección Mexicana. 

Más adelante, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado aportarán dinámica y desequilibrio por las bandas, buscando surtir de balones al hombre más adelantado del equipo. En punta, Raúl Jiménez será la referencia ofensiva de un Tricolor que saldrá con todo ante Portugal.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Apunta a ser el titular en el Mundial 2026 

Tala Rangel será el portero titular de México rumbo al Mundial. Fuentes cercanas a la Selección Mexicana confirmaron a RÉCORD que el arquero de Chivas asumiría la titularidad tras la lesión de Luis Ángel Malagón.

Tala Rangel es el titular del Tri en el Estadio Banorte | Imago7

El caso de Raúl ‘Tala’ Rangel con Chivas de Guadalajara ha sido uno de los más sólidos en los dos torneos de esta temporada. El arquero de 26 años suma 31 partidos disputados, con 36 goles recibidos, 10 vallas invictas, todo esto en el Apertura 2025 y Clausura 2026.

El guardameta de las Chivas se mantiene competitivo en el Clausura 2026, destacando incluso en partidos recientes donde ha logrado mantener su arco imbatido en cinco ocasiones. Sin embargo, también ha sido protagonista en al menos dos partidos.

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