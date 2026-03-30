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WhatsApp prepara mensajes que se autodestruyen tras ser leídos: así funcionarán

La nueva función de WhatsApp permitirá enviar mensajes que desaparecen automáticamente después de ser leídos./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:31 - 30 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
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La app de Meta desarrolla una herramienta que eliminará automáticamente los mensajes después de que el destinatario los vea

WhatsApp continúa evolucionando sus herramientas de privacidad con el desarrollo de una función que permitirá que los mensajes desaparezcan automáticamente una vez que el destinatario los haya leído. Esta nueva característica busca ofrecer mayor control sobre lo que se comparte dentro de la aplicación.

La plataforma, propiedad de Meta, ya cuenta con opciones de mensajes temporales, pero esta actualización representaría un cambio importante al reducir aún más el tiempo en que la información permanece visible dentro de un chat.

De momento, la herramienta se encuentra en fase de pruebas, por lo que no está disponible para todos los usuarios. Como ocurre con otras novedades, primero se probará en versiones beta antes de llegar de forma oficial a nivel global.

Los mensajes efímeros buscan ofrecer mayor privacidad en conversaciones sensibles dentro de la app./ Pixabay

¿Cómo funcionarán los mensajes que se autodestruyen en WhatsApp?

La función estaría diseñada para que el contenido enviado se elimine automáticamente después de ser visto por el receptor. Esto significa que, a diferencia de los mensajes temporales actuales, no dependerá de un periodo de horas o días, sino del momento en que el mensaje sea abierto.

Este tipo de mensajes efímeros podría resultar útil para compartir información sensible, como datos personales o detalles privados, sin dejar rastro prolongado en la conversación.

Además, se espera que los usuarios puedan activar o desactivar esta opción según sus necesidades, lo que permitiría adaptar el nivel de privacidad en cada chat.

Esta herramienta será una evolución de los actuales mensajes temporales disponibles en la plataforma./ Pixabay

Más control para el usuario, pero con limitaciones

Aunque esta función refuerza la seguridad, no elimina por completo los riesgos. El contenido podría seguir siendo capturado mediante capturas de pantalla u otros métodos externos, por lo que no garantiza una protección absoluta.

En ese sentido, esta herramienta debe entenderse como un complemento dentro de las opciones de privacidad y no como una solución definitiva para resguardar información delicada.

Con este desarrollo, WhatsApp responde a la creciente demanda de los usuarios por tener mayor control sobre sus conversaciones. La posible llegada de mensajes que se eliminan tras ser leídos podría marcar un paso importante en la evolución de la mensajería instantánea.

A pesar de la función, los usuarios aún podrían guardar contenido mediante capturas de pantalla./ Pixabay
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