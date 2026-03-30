Influencer Carmiña Miroslava es desaparecida en Culiacán por hombres armados

La inseguridad vuelve a ser noticia en Culiacán, Sinaloa, luego de que fuera reportada la desaparición y posible secuestro de la influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar, reconocida por su negocio de repostería ‘Rosa Dely’, a quien, según reportes, habría sido levantada por hombres armados.

La influencer Carmiña Miroslava fue reporpatada como desaparecida desde el domingo por la tarde/IG: @rosadelyy_

Reportan desaparición de influencer en Culiacán

De acuerdo con las primeras versiones, fue la tarde del domingo 29 de marzo cuando al menos tres hombres con armas largas, a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan color gris, interceptaron a la influencer mientras se encontraba con su esposo y uno de sus hijos en su domicilio, ubicado en el boulevard Rolando Arjona Amabilis, en Culiacán.

Los sujetos se la llevaron por la fuerza con dirección a la carretera Los Mochis-Culiacán.

La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda para tratar de dar con el paradero de la mujer/Fiscalía de Sinaloa

Fiscalía emite alerta: su integridad está en riesgo

Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Asimismo, se detalló que al momento de su desaparición, Carmiña, de 29 años, vestía blusa, pants y tenis color negro.

Entre sus señas particulares destacan: Tatuaje en la nuca con el nombre “Tessio”.

Tatuaje en la mano derecha con la leyenda “Adamelia 1717”.

En el dedo medio de la mano izquierda tiene la letra “T” y un corazón.

La influencer estaba con su esposa e hijo al momento de que hombres armados la 'levantaron'/IG: @rosadelyy_

Datos generales de Carmiña Miroslava Castro

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 29 años

Estatura: 1.70 metros

Complexión: Mediana

Cabello: Largo, lacio, color rubio

Tez: Clara

Ojos: Medianos, color café claro

Cejas: Semipobladas

Boca: Chica

Labios: Delgados

Nariz: Chica

¿Quién es Carmiña Miroslava Castro?