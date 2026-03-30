Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Influencer Carmiña Miroslava es desaparecida en Culiacán por hombres armados
La inseguridad vuelve a ser noticia en Culiacán, Sinaloa, luego de que fuera reportada la desaparición y posible secuestro de la influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar, reconocida por su negocio de repostería ‘Rosa Dely’, a quien, según reportes, habría sido levantada por hombres armados.
Reportan desaparición de influencer en Culiacán
De acuerdo con las primeras versiones, fue la tarde del domingo 29 de marzo cuando al menos tres hombres con armas largas, a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan color gris, interceptaron a la influencer mientras se encontraba con su esposo y uno de sus hijos en su domicilio, ubicado en el boulevard Rolando Arjona Amabilis, en Culiacán.
Los sujetos se la llevaron por la fuerza con dirección a la carretera Los Mochis-Culiacán.
Fiscalía emite alerta: su integridad está en riesgo
Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.
Asimismo, se detalló que al momento de su desaparición, Carmiña, de 29 años, vestía blusa, pants y tenis color negro.
Entre sus señas particulares destacan:
Tatuaje en la nuca con el nombre “Tessio”.
Tatuaje en la mano derecha con la leyenda “Adamelia 1717”.
En el dedo medio de la mano izquierda tiene la letra “T” y un corazón.
Datos generales de Carmiña Miroslava Castro
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 29 años
Estatura: 1.70 metros
Complexión: Mediana
Cabello: Largo, lacio, color rubio
Tez: Clara
Ojos: Medianos, color café claro
Cejas: Semipobladas
Boca: Chica
Labios: Delgados
Nariz: Chica
¿Quién es Carmiña Miroslava Castro?
Carmiña Miroslava Castro es una influencer de 29 años, reconocida por su contenido enfocado en la repostería.
Cuenta con una pastelería llamada ‘Rosa Dely’, lo que le ha permitido ganar cientos de seguidores en Instagram y YouTube, plataformas donde comparte principalmente su contenido.