Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Influencer Carmiña Miroslava es desaparecida en Culiacán por hombres armados

Carmiña es una famosa repostera, dueña de la pastelería Rosa Dely/IG: @rosadelyy_
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:51 - 30 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La famosa repostera de la pastelería ‘Rosa Dely’ estaba junto a su esposo e hijo cuando la secuestraron

La inseguridad vuelve a ser noticia en Culiacán, Sinaloa, luego de que fuera reportada la desaparición y posible secuestro de la influencer y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar, reconocida por su negocio de repostería ‘Rosa Dely’, a quien, según reportes, habría sido levantada por hombres armados.

La influencer Carmiña Miroslava fue reporpatada como desaparecida desde el domingo por la tarde/IG: @rosadelyy_

Reportan desaparición de influencer en Culiacán

De acuerdo con las primeras versiones, fue la tarde del domingo 29 de marzo cuando al menos tres hombres con armas largas, a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan color gris, interceptaron a la influencer mientras se encontraba con su esposo y uno de sus hijos en su domicilio, ubicado en el boulevard Rolando Arjona Amabilis, en Culiacán.


Los sujetos se la llevaron por la fuerza con dirección a la carretera Los Mochis-Culiacán.

La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda para tratar de dar con el paradero de la mujer/Fiscalía de Sinaloa

Fiscalía emite alerta: su integridad está en riesgo

Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Asimismo, se detalló que al momento de su desaparición, Carmiña, de 29 años, vestía blusa, pants y tenis color negro.


Entre sus señas particulares destacan:

  • Tatuaje en la nuca con el nombre “Tessio”.

  • Tatuaje en la mano derecha con la leyenda “Adamelia 1717”.

  • En el dedo medio de la mano izquierda tiene la letra “T” y un corazón.

La influencer estaba con su esposa e hijo al momento de que hombres armados la 'levantaron'/IG: @rosadelyy_

Datos generales de Carmiña Miroslava Castro

  • Nacionalidad: Mexicana

  • Edad: 29 años

  • Estatura: 1.70 metros

  • Complexión: Mediana

  • Cabello: Largo, lacio, color rubio

  • Tez: Clara

  • Ojos: Medianos, color café claro

  • Cejas: Semipobladas

  • Boca: Chica

  • Labios: Delgados

  • Nariz: Chica

¿Quién es Carmiña Miroslava Castro?

Carmiña Miroslava Castro es una influencer de 29 años, reconocida por su contenido enfocado en la repostería.


Cuenta con una pastelería llamada ‘Rosa Dely’, lo que le ha permitido ganar cientos de seguidores en Instagram y YouTube, plataformas donde comparte principalmente su contenido.

Últimos videos
Lo Último
11:40 ¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
11:28 Sheinbaum destaca seguridad en el Estadio Azteca tras partido de reinauguración
11:26 Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
10:51 Influencer Carmiña Miroslava es desaparecida en Culiacán por hombres armados
10:30 NFL: El origen del Draft, el día que cambió el destino de la liga
10:20 Xabi Alonso apunta al Liverpool para ser sustituto de Arne Slot en verano
09:54 ¿Cómo fue el último enfrentamiento entre México vs Bélgica?
09:39 Emiliano Sala: Francia desestima la indemnización de 138 millones solicitada por el Cardiff
09:35 El Apunte del Director: Peligra el Mundial para La Hormiga
09:31 UEFA le pone la muestra a FIFA con precios más baratos para la Eurocopa 2028
Tendencia
1
Futbol Prensa portuguesa reacciona a Estadio Azteca
2
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
3
Contra ¿Quién era el aficionado que murió en el Estadio Azteca antes del México vs Portugal?
4
Futbol “Entiendo la frustración”: Raúl 'Tala' Rangel reacciona tras el empate ante Portugal
5
Futbol Mikel Arriola se deshace en elogios a Emilio Azcárraga: “No conozco un aficionado más importante que él”
6
Futbol Internacional Tuca Ferretti minimiza a Portugal: "Con este 'futbolito' no llegan ni a Cuartos"
Te recomendamos
¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
Futbol Nacional
30/03/2026
¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
Sheinbaum destaca seguridad en el Estadio Azteca tras partido de reinauguración
Contra
30/03/2026
Sheinbaum destaca seguridad en el Estadio Azteca tras partido de reinauguración
Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
Empelotados
30/03/2026
Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
Influencer Carmiña Miroslava es desaparecida en Culiacán por hombres armados
Contra
30/03/2026
Influencer Carmiña Miroslava es desaparecida en Culiacán por hombres armados
NFL: El origen del Draft, el día que cambió el destino de la liga
NFL
30/03/2026
NFL: El origen del Draft, el día que cambió el destino de la liga
Xabi Alonso apunta al Liverpool para ser sustituto de Arne Slot en verano
Futbol
30/03/2026
Xabi Alonso apunta al Liverpool para ser sustituto de Arne Slot en verano