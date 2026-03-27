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VIDEO: Aaron Mercury sufre asalto armado en CDMX junto a su madre: “Nos quitaron todo”

Hasta el momento se desconoce si levantó la denuncia ante las autoridades correspondientes / FB: @Aaronmercurioo
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:13 - 27 marzo 2026
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El influencer fue interceptado por sujetos al sur de la capital; no es la primera vez que enfrenta la delincuencia

La inseguridad volvió a tocar la puerta del mundo digital. El influencer mexicano Aaron Mercury vivió momentos de tensión luego de ser víctima de un asalto a mano armada en la Ciudad de México, cuando se encontraba acompañado de su madre.

De acuerdo con el propio creador de contenido, el ataque ocurrió el pasado 26 de marzo, cuando circulaban en su vehículo cerca de la plaza Samara, al sur de la capital, donde fueron interceptados por varios sujetos armados.

"Me acaban de asaltar a mi madre y a mí afuera de la plaza Samara. Íbamos en el coche, tenían armas y nos quitaron los celulares, las carteras y todo, por suerte no pasó a mayores", relató a través de sus redes sociales.
Es la segunda ocasión en que Aaron Mercury es víctima de la delincuencia en la Ciudad de México / FB: @Aaronmercurioo

Así ocurrió el asalto

Según su testimonio, los agresores portaban armas de fuego y actuaron de forma directa, obligándolos a entregar sus pertenencias sin que pudieran resistirse.

Aunque el momento fue de alto riesgo, el influencer destacó que ni él ni su madre resultaron heridos, lo que consideró como lo más importante tras el incidente. Hasta ahora, no se ha confirmado si presentó una denuncia formal ante las autoridades.

El influencer fue asaltado al sur de la CDMX cuando viajaba en compañía de su madre / FB: @Aaronmercurioo

El caso se vuelve viral

Tras compartir lo ocurrido, el caso rápidamente se viralizó en redes sociales, donde seguidores, influencers y usuarios en general le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

El hecho también generó conversación sobre la inseguridad en la CDMX, especialmente en zonas consideradas de alto flujo comercial.

Por fortuna, nadie salió lesionado y todo quedó en el susto; se desconoce si levantó la denuncia / FB: @Aaronmercurioo

No es la primera vez que lo asaltan

Este no es el primer episodio de inseguridad que enfrenta Aaron Mercury. En diciembre pasado, el influencer denunció que su camioneta fue víctima de un “cristalazo”, donde delincuentes sustrajeron el estéreo y la pantalla del vehículo.

El nuevo asalto ocurre además días después de que Mercury estuviera en tendencia por responder a críticas en redes sociales, donde incluso habló sobre la compra de una camioneta de lujo.

"Sus tiraderas son muy ñonas. Sacaron que también había estado en 'Como dice el dicho', yo creo que es su sueño frustrado y ha visto que yo he estado más en Televisa y pues le duele (...) Este hombre actúa como si fuera Justin Bieber, tiene una soberbia cañona", respondió en su momento.

El caso del influencer vuelve a poner sobre la mesa la creciente preocupación por la inseguridad en la capital, donde incluso figuras públicas no están exentas de sufrir este tipo de delitos.

AQUÍ EL VIDEO DE SU CONFESIÓN 👇🏻
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