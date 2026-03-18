Influencer Fer Italia es sentenciado a 20 años de prisión por abuso a menor

El influencer Fer Italia fue sentenciado a 20 años de prisión, tras ser encontrado culpable de haber abusado sexualmente de una menor de 16 años en 2024.

Detención y proceso contra Fer Italia

Luis Fernando Padilla, nombre real del creador de contenido, fue detenido en agosto de 2024 y vinculado a proceso en septiembre del mismo año, imponiéndosele como medida cautelar la prisión preventiva.

Fer Italia fue detenido desde 2024 acusado de violación contra una mejor/C4 Jiménez

Las agresiones por las que fue condenado

De acuerdo con los informes, el caso se originó por una violación cometida en enero de 2024 contra una menor de edad.

El influencer habría contactado a la víctima por redes sociales y posteriormente la convenció de acudir a su departamento en Huixquilucan, Estado de México.

Meses después, en marzo de 2024, se registró una segunda agresión sexual en el mismo lugar, luego de que el acusado la llevara nuevamente bajo amenazas de difundir fotos íntimas.

Sentencia de 20 años de prisión

Por estos hechos, y conforme al Código Penal del Estado de México, que establece como delito de violación a quien: “por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta”, un juez determinó la culpabilidad de Fer Italia y dictó una sentencia de 20 años de prisión.

Un juez en el Estado de México sentenció al creador de contenido a 20 años de prisión/Fiscalía Edomex

Enfrenta otro proceso por presunta violación

Además, el creador de contenido enfrenta un segundo proceso legal, derivado de la denuncia de una expareja, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente.

¿Quién es Fer Italia?

Fer Italia, cuyo nombre real es Luis Fernando Padilla Manzo, es un influencer mexicano que ganó notoriedad en redes sociales por mostrar un estilo de vida de lujo, rodeado de autos deportivos de alta gama.

Su popularidad creció tras colaborar con figuras polémicas como “Fofo” Márquez, quien también enfrenta procesos legales y fue sentenciado a más de 17 años de prisión por tentativa de feminicidio, además de participar en reality shows de televisión abierta.