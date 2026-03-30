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VIDEO: Belinda bromea con asaltar micro en CDMX… “Ya se la saben, carteras y celulares”

Belinda simula cometer un asalto en transporte público de CDMX/IG: @belindapop
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:25 - 30 marzo 2026
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En redes sociales el video se hizo viral, generando reacciones tanto a favor como en contra de la cantante

Belinda se volvió tendencia en redes sociales durante las últimas horas, luego de protagonizar un video en el que hace una parodia de lo que, tristemente, sufren a diario miles de personas en la Ciudad de México: asaltos en el transporte público, utilizando la clásica frase: “Ya se la saben, carteras y celulares”, gritó la cantante.

La cantante se subió a un microbrús e hizo una parodia de un asalto/IG: @belindapop

Parodia de asalto en pleno microbús

En su más reciente visita a México, la intérprete de temas como ‘Amor a primera vista’, ‘Ángel’ y ‘Luz sin gravedad’ realizó diversas actividades.


Entre ellas, participó en la producción de un video musical que lanzará junto a Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, con motivo del Mundial de futbol 2026.


Fue precisamente durante esa producción cuando Belinda aprovechó para hacer un sketch en el que se sube a un microbús y, al grito de “Ya se la saben, carteras y celulares”, simuló asaltar a los pasajeros: “Chema, dame tu cartera, celular..., cartera, por lo menos, dame lo que tengas, este se ve que es de Cartier”, dijo la cantante, mientras los presentes se reían y grababan la escena con sus celulares.

Belinda es una de las cantantes más importantes de la escena mexicana y latinoamericana/IG: @belindapop

Reacciones divididas en redes sociales

El video, compartido por Belinda en sus redes sociales oficiales, rápidamente se volvió viral.


Mientras algunos aplaudieron la interpretación cómica de la artista, otros la criticaron por bromear con la inseguridad que afecta diariamente a miles de personas en la CDMX y en todo el país.

“La amo, es lo máximo”,
“¿Gracioso los asaltos? Los que viven miles de mexicanos”,
“Siempre carismática”,
“No eran pasajeros, era su equipo de trabajo”.

Asaltos en transporte público: ¿qué dicen las cifras?

De acuerdo con los reportes más recientes del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), el asalto a transporte público ha mostrado una tendencia a la baja en el inicio de 2026.


El gobierno capitalino reportó en febrero de 2026 una disminución del 73% en los asaltos a pasajeros del transporte público en comparación con periodos previos de referencia, lo que representa aproximadamente el 21% del total de delitos cometidos en la capital.


Durante los primeros meses de 2025, se llegaron a registrar promedios de hasta 30 robos diarios reportados formalmente, aunque la cifra real podría ser mayor considerando los delitos no denunciados.

Según cifras oficiales, el delito de asalto a transporte público viene a la baja en CDMX/Pixabay
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